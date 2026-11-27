Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 2 min de lectura

Un relevamiento de Management & Fit ubicó a La Libertad Avanza por encima del peronismo en voto seguro, aunque la oposición obtuvo una mayor proporción al sumar los apoyos probables. Además, el 54,7% expresó su preferencia por un cambio total de gobierno.

Con la elección presidencial de 2027 cada vez más cerca, una encuesta de noviembre de Management & Fit midió el piso y el techo electoral de La Libertad Avanza y del peronismo y kirchnerismo. El estudio también consultó a los votantes sobre la posibilidad de continuidad o cambio de gobierno.

En el segmento de voto seguro, el espacio que encabeza el presidente Javier Milei alcanzó el 25,7%, frente al 23,5% registrado por el principal espacio opositor.

El peronismo supera a LLA al sumar los votos probables

La tendencia se modifica al incorporar a quienes consideran probable votar por cada fuerza. En ese escenario, el peronismo y el kirchnerismo llegan al 42,4%, mientras que La Libertad Avanza alcanza el 40,3%. Así, la oposición muestra un techo electoral más alto en la medición.

El sondeo también consultó sobre una eventual alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. La opción obtuvo un 37,4% de adhesión entre quienes la considerarían como alternativa electoral.

El rechazo electoral a La Libertad Avanza y al peronismo

En el indicador de rechazo, definido como el voto que nunca elegiría cada opción, La Libertad Avanza registró el porcentaje más alto: 51,8%. La posibilidad de una alianza entre LLA y el PRO reunió un 49,7% de rechazo, mientras que el peronismo y el kirchnerismo alcanzaron el 48%.

Encuesta 2027: el 54,7% prefiere un cambio total

Management & Fit también midió las preferencias sobre la continuidad del Gobierno o un cambio en 2027 y comparó los resultados con su relevamiento de septiembre. La opción de un cambio total se mantuvo al frente, con el 54,7%.

Entre septiembre y noviembre, las alternativas de continuidad mejoraron sus porcentajes. La continuidad total pasó del 17,4% al 19,1%, mientras que la continuidad con cambios avanzó del 20,8% al 23,4%.

Según el relevamiento, el crecimiento del apoyo a la continuidad se explica por un avance entre los varones y las personas menores de 40 años. En cambio, la brecha de género se mantuvo: el 61% de las mujeres manifestó que votaría por un cambio total en 2027.

Ficha técnica de la encuesta de Management & Fit

El trabajo de campo se realizó entre el 12 y el 17 de noviembre de 2026 sobre población residente en Argentina de entre 16 y 75 años. La investigación fue cuantitativa y combinó encuestas presenciales, en línea y CATI a teléfonos fijos y celulares.

Se reunieron 2.600 casos efectivos y se ponderaron 2.200 casos a nivel nacional. El margen de error informado es de más o menos 2,1%, con un nivel de confianza del 95%.