Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

Diputados aprobó una partida de $11 billones para las universidades nacionales, frente a los $7,35 billones que había previsto el Gobierno. El cambio deberá ser ratificado por el Senado.

El proyecto de Presupuesto 2027 aprobado en la Cámara de Diputados contempla destinar $11 billones al financiamiento de las universidades nacionales. La cifra supera en un 50 por ciento, aproximadamente, la partida que había propuesto el Gobierno, aunque el cambio todavía debe ser ratificado por el Senado.

El Poder Ejecutivo había incluido $7,35 billones para las casas de estudio en el artículo 11 del proyecto, dentro del capítulo 2. Esa previsión no respondía al monto reclamado por el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a los rectores de las universidades públicas y pidió una asignación de $11 billones.

Diputados aprobó una partida universitaria de $11 billones

Durante la votación en particular, el oficialismo no reunió los votos necesarios para aprobar el capítulo de su dictamen: fue rechazado por 130 votos contra 121. Ese resultado permitió tratar una propuesta alternativa de la oposición, que incorporaba el reclamo presupuestario de los rectores.

La asignación de $11 billones quedó aprobada con 138 votos afirmativos, 109 negativos y cuatro abstenciones. Si el Senado avala el proyecto sin modificaciones, el Gobierno deberá sumar $3,65 billones respecto de su propuesta original para financiar a las universidades.

La votación del Presupuesto 2027 en el Congreso

La derrota oficialista en materia universitaria se produjo después de que Diputados aprobara en general el Presupuesto, con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones. La sesión se extendió por más de 15 horas.

La media sanción del proyecto fue el tercer triunfo legislativo del Gobierno durante esa jornada. Antes, Diputados había aprobado la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el Senado había avalado la suspensión de las PASO.

El reclamo de docentes y rectores por más recursos

Mientras se debatía el Presupuesto, los principales gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales realizaron un paro y se movilizaron al Congreso para reclamar mejoras salariales y más recursos.

En una carta abierta enviada a los legisladores antes del debate, el Consejo Interuniversitario Nacional advirtió sobre la situación de las instituciones públicas:

“Las universidades públicas atravesamos una crisis sin precedentes que compromete las posibilidades de nuestro funcionamiento”.

El CIN señaló que la decisión sobre los fondos quedaba en manos del Congreso y pidió considerar el efecto de la votación en los estudiantes. “De ustedes depende el futuro de la educación superior pública de la nación”, afirmó el organismo, que también agradeció a quienes acompañaron sus reclamos.

El documento concluyó con un llamado a tener presentes a las actuales y futuras generaciones de estudiantes: “Les pedimos que, cuando tengan que decidir, piensen en las y los miles de jóvenes que hoy habitan la universidad pública y en las generaciones que vendrán, que merecen tener el mismo derecho que nosotros, y muchos de ustedes, tuvieron”.