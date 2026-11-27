Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

Daniel Scioli viajó a Abu Dhabi con expectativas de ganar el cargo, pero Ghana se impuso por 19 votos contra 14. Brasil habría coordinado su apoyo con el país africano, en un contexto de tensiones diplomáticas con la Argentina.

Argentina perdió ante Ghana la elección para presidir el Consejo Ejecutivo de ONU Turismo. El resultado, de 19 votos contra 14, frustró las expectativas de Daniel Scioli, quien había viajado a Emiratos Árabes Unidos con la confianza de que contaba con los apoyos necesarios.

Antes de la votación, realizada durante la 127.ª sesión de ONU Turismo en Abu Dhabi, el secretario de Turismo había publicado un video en sus redes sociales. Allí dijo que tenía "las mejores expectativas de llegar a ocupar esa alta responsabilidad".

Scioli también agradeció "a todos los que han apoyado y especialmente a la Cancillería argentina para que los 35 países miembro que van a definir el próximo presidente del Consejo podamos tener todo su apoyo".

Ghana derrotó a la Argentina en la votación de ONU Turismo

La derrota representó un revés para el funcionario del gobierno de Javier Milei. Según el artículo original, Scioli responsabilizó al canciller Pablo Quirno y cuestionó que lo hubieran enviado a Emiratos Árabes Unidos con expectativas de triunfo.

"Todo esto es culpa del bocón de Quirno. Me hicieron venir a poner la cara a Emiratos y el que queda como un boludo soy yo".

Uno de los factores que habría incidido en el resultado fue la posición de Brasil, que actualmente ocupa la presidencia del Consejo. En medio de las tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Brasilia, representantes del Ministerio de Turismo del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva habrían coordinado su respaldo a Ghana.

El papel de Brasil y el bloque de países africanos

Fuentes del sector turístico señalaron su sorpresa por la falta de previsión sobre el papel brasileño y sostuvieron que las diferencias entre ambos países también se habían manifestado en el ámbito de ONU Turismo. Brasil habría trabajado para que Ghana consiguiera la presidencia, un resultado que fue presentado como "un hito diplomático importante" para la nación de África occidental.

Ghana también obtuvo el apoyo conjunto de países africanos. "Luchamos duro como un solo equipo, con una sola voz, por eso ganamos", expresó Barbara Rwodzi, ministra de Turismo de Zimbabwe.

El antecedente entre Scioli y Brasil se remonta al año pasado, cuando el funcionario impulsó que Emiratos Árabes Unidos obtuviera la Secretaría General de ONU Turismo. En ese contexto, acusó al entonces presidente del Consejo, el brasileño Celso Sabino, de "alterar el orden del día" para "retrasar las elecciones". La votación finalmente se realizó y ganó la representante emiratí.

La caída de la actividad turística en la Argentina

En el plano local, el sector turístico atraviesa un escenario de retroceso. Durante el último fin de semana largo, la actividad cayó más del 17 por ciento y el gasto se redujo más del 30 por ciento.

Además, operadores turísticos advirtieron que el movimiento de reservas para la temporada de verano se desarrolla "muy lenta".