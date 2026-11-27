La Casa Rosada envió al vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, para modificar el entendimiento entre Patricia Bullrich y José Mayans, pero la senadora resistió el movimiento. La disputa puso en riesgo los apoyos para suspender las PASO.

Karina Milei envió este jueves al vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, a intentar modificar el acuerdo que Patricia Bullrich alcanzó con José Mayans para votar la Ley de Ludopatía en el Senado tal como llegó de Diputados. La gestión no prosperó ante la resistencia de la titular del bloque oficialista.

El entendimiento con el peronismo prevé votar rápidamente la media sanción de la Cámara Baja, para evitar que pierda estado parlamentario, y habilitar luego el tratamiento sobre tablas de un proyecto complementario destinado a mejorar la regulación del juego online.

La interna oficialista por la Ley de Ludopatía

La Casa Rosada no respaldaba plenamente la estrategia de Bullrich. En la reunión de la mesa política del martes, la senadora había advertido que "ludopatía era la nueva ley de tierras", en alusión al capítulo sobre inviolabilidad de la propiedad privada que los senadores rechazaron durante el Mundial y en un clima de espíritu malvinero.

Bullrich se retiró de Balcarce 50 antes de que terminara el encuentro para reunirse en su despacho del Senado con representantes de la Pastoral Social por la ley. La exministra de Seguridad confiaba en que los demás integrantes del Gobierno acompañarían su postura y también había presionado a senadores libertarios que se resistían a votar a favor, pese a los reclamos de la Iglesia, el impulso del peronismo y la disposición de los aliados.

Senadoras libertarias y tensión por el acuerdo

Entre quienes habían votado contra la iniciativa en Diputados, en 2024, estaban las senadoras Nadia Márquez y María Emilia Orozco. Márquez, representante de Neuquén, se mueve como embajadora de Karina Milei y de Martín y Lule Menem en el Senado. Aunque sus actitudes generan malestar entre sus compañeros de bloque, no se descartaba que otros legisladores también rechazaran la norma.

Karina Milei le encomendó a Devitt una tarea que no podía delegar en Bullrich ni en Martín Menem, quien estaba al frente de la sesión por el Presupuesto en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el vicejefe de Gabinete encontró resistencia de la senadora. "Devitt no puede negociar nada", expresaron desde el bloque libertario.

El impacto en la suspensión de las PASO

Una ruptura repentina del acuerdo con el peronismo y los aliados podía afectar los respaldos necesarios para suspender las PASO y derivar en una derrota política para el Gobierno. "Bullrich no quiere eso porque se caería todo", afirmó una senadora aliada.

Al cierre de la nota, el debate sobre la reforma política seguía en curso. El optimismo inicial del oficialismo, que aseguraba contar con más de 40 votos, empezaba a moderarse.