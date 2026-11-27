Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

La iniciativa obtuvo 68 votos a favor y tres en contra, y ahora deberá ser tratada por Diputados. La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero votó en rechazo, mientras gremios y trabajadores de prensa reclamaron la continuidad de la norma.

El Senado aprobó por amplia mayoría un proyecto para extender durante seis meses la vigencia del Estatuto del Periodista Profesional y del Decreto 13.839/46, que regula la actividad del personal administrativo de empresas periodísticas. La iniciativa recibió 68 votos afirmativos, tres negativos y ninguna abstención.

El expediente fue girado a la Cámara de Diputados para completar el trámite legislativo. Si obtiene la sanción definitiva antes de fin de año, la Ley 12.908 mantendrá su plena validez hasta el 30 de junio de 2027.

Quiénes votaron en contra de la prórroga del Estatuto del Periodista

Entre los votos negativos estuvo el de la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. La legisladora tiene la responsabilidad de convocar el tratamiento de proyectos para actualizar el Estatuto, pero hasta el momento no abrió el debate en comisión, pese a los pedidos de gremios y trabajadores de prensa.

También rechazaron la propuesta las senadoras oficialistas Nadia Márquez y Vilma Bedia. El resultado general, sin embargo, mostró un acuerdo transversal entre las principales bancadas del oficialismo y la oposición, alcanzado durante la reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión.

El acuerdo político y los derechos laborales protegidos

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, había anticipado el entendimiento entre los bloques: "se habló en Labor y eso se va a prorrogar por seis meses; estaban todos los bloques de conformidad".

El proyecto fue impulsado en la Cámara alta por el senador peronista Jorge Capitanich. En los fundamentos se sostiene que "la continuidad del estatuto resulta necesaria para preservar derechos laborales específicos vinculados con la actividad periodística", entre ellos las condiciones de trabajo, las categorías profesionales, la estabilidad laboral y la cláusula de conciencia.

Movilización de trabajadores de prensa y definición en Diputados

La votación se realizó durante una jornada de movilización frente al Congreso Nacional, donde agrupaciones de trabajadores de prensa reclamaron la continuidad del marco regulatorio. El Estatuto del Periodista es la herramienta legal que establece derechos y deberes laborales para el sector; su derogación estaba prevista desde el 31 de diciembre de 2026 por el artículo 197 de la Ley 27.802.

Antes del debate, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) difundió un comunicado titulado “Ni un día sin Estatuto del Periodista”, en el que sostuvo que la norma "protege las condiciones para la calidad informativa y para que cada periodista -desde donde esté- pueda investigar con libertad e independencia".

Tras conocerse la votación, el sindicato afirmó: "el Senado aprobó una prórroga de seis meses para nuestro Estatuto del Periodista Profesional, revirtiendo parcialmente la derogación dispuesta por la Reforma Laboral".

La organización gremial advirtió que la extensión no resuelve de manera definitiva la situación y planteó: "Sabemos que esta prórroga no constituye una solución definitiva, ya que necesitamos la aprobación de ambas cámaras antes del 1 de enero de 2027 para asegurar la plena vigencia de nuestros derechos. Sin embargo, representa una muestra del respaldo político recibido, y una clara señal del Congreso en la protección de la libertad de expresión".

Por su parte, el secretario general del SiPreBA, Agustín Lecchi, celebró la aprobación y expresó: "Vamos! La lucha continúa. Seguimos en defensa del Estatuto del Periodista. Gracias senadores y senadoras que cumplieron su compromiso. Ahora toca diputados".