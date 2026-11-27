Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

Tras la sanción definitiva de la reforma de la carta orgánica del Banco Central, el ministro de Economía afirmó que las medidas oficiales evitaron una crisis sin precedentes. En paralelo, el Gobierno modificó los requisitos para dirigir técnicamente empresas de productos biomédicos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno evitó una crisis económica sin antecedentes, horas después de que la Cámara de Diputados aprobara de manera definitiva la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

En un mensaje publicado en su perfil de X, el funcionario agradeció una explicación de su vice, José Luis Daza, sobre la política monetaria aplicada por la autoridad. "Gracias por explicarlo José Luis Daza, porque fue una de las medidas más importantes que tomamos (sino la más), que combinada con la creación del Bopreal y la eliminación inmediata del déficit fiscal, salvaron al país de una debacle que no hubiera tenido precedente, ni siquiera en nuestra triste historia económica", escribió.

Caputo vinculó la reforma del Banco Central con el plan económico

El titular del Palacio de Hacienda destacó la reforma de la carta orgánica, la creación del Bopreal y la eliminación del déficit fiscal como medidas que, según sostuvo, contribuyeron a evitar una debacle económica.

En otra decisión del Gobierno, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que ya no será obligatorio que comercios, fabricantes e importadores de productos biomédicos tengan un farmacéutico como director técnico.

El Gobierno modificó los requisitos para empresas de productos biomédicos

Sturzenegger explicó que la exigencia no figuraba en la Ley 16.463 ni en el Decreto 2505/85, sino que había sido incorporada mediante una resolución de 1994. La modificación quedó establecida en la Resolución 1742/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones.

La nueva disposición permite que la dirección técnica esté a cargo de cualquier profesional universitario cuyo título tenga incumbencias relacionadas con la tecnología del producto. El ministro señaló que el cambio adopta el criterio aplicado por el Mercosur y la ANMAT para los productos médicos y celebró la eliminación de lo que definió como un "kiosko".

Milei regresó a Buenos Aires tras su visita a Paraguay

El avión presidencial que trasladaba al presidente Javier Milei y a una reducida comitiva despegó a las 9.17 desde Asunción, Paraguay, rumbo a la Ciudad de Buenos Aires. El mandatario tenía previsto arribar al Aeroparque Jorge Newbery, donde concluiría su visita oficial al país vecino.