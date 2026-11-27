Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de Fabián de Sousa, que buscaba extinguir la acción penal por el paso del tiempo. Alejandro Slokar votó en disidencia y la causa por el impuesto a los combustibles seguirá abierta.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo de Fabián de Sousa para que se declarara prescripta la acción penal en la causa por la retención indebida del impuesto a los combustibles líquidos de Oil Combustibles, empresa del Grupo Indalo.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, integrantes de la Sala I, consideraron inadmisible el recurso de la defensa, que pretendía dar por terminado el proceso por el tiempo transcurrido. El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia.

Por qué sigue abierta la causa de Oil Combustibles

La resolución dejó firme lo dispuesto el 12 de junio pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3. Ese tribunal rechazó el pedido de prescripción al señalar que la condición de funcionario público de uno de los imputados suspendía el plazo, de acuerdo con el artículo 67 del Código Penal.

El tribunal oral estuvo integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos. La Cámara de Casación, con su decisión, mantuvo vigente el rechazo al planteo de De Sousa y el expediente continuará su curso.

La situación de De Sousa, López y Echegaray

En el juicio oral y público, De Sousa y Cristóbal López fueron absueltos. En cambio, el ex titular de la AFIP durante el kirchnerismo, Ricardo Echegaray, recibió una condena por haber otorgado un plan de pagos considerado indebido y perjudicial para las arcas del Estado. Los jueces desvincularon penalmente a los empresarios que habían solicitado esas facilidades.

La investigación aborda las maniobras vinculadas con la retención y la falta de ingreso al Estado del impuesto a los combustibles líquidos por parte de Oil Combustibles. El debate judicial se centró en las facilidades de pago concedidas a la petrolera durante el gobierno de Cristina Kirchner.

La ruptura comercial entre los socios del Grupo Indalo

De Sousa y Cristóbal López fueron socios en el Grupo Indalo, pero posteriormente rompieron su vínculo comercial. Luego se repartieron los activos del conglomerado y continuaron sus negocios por separado.