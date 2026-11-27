Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

Un relevamiento de Pulso Research ubicó a Cristina Kirchner al frente del ranking de imagen de 12 dirigentes, seguida por Victoria Villarruel. Mauricio Macri registró el mayor nivel de rechazo y el sondeo también midió la evaluación de la gestión, la economía y las PASO.

Una encuesta nacional de Pulso Research midió la imagen de 12 dirigentes del oficialismo y la oposición. Cristina Kirchner quedó primera, Victoria Villarruel ocupó el segundo puesto y Mauricio Macri obtuvo el nivel más alto de rechazo.

El relevamiento se realizó de manera online en todo el país entre el 7 y el 16 de noviembre, sobre una muestra de 1.552 casos. El margen de error informado es de más o menos 2,5 puntos porcentuales. La consultora tuvo vínculos con el PRO en sus inicios y luego amplió su cartera de clientes.

La encuesta midió la gestión y la situación económica

Antes de comparar las imágenes de los dirigentes, el estudio consultó sobre distintas variables de coyuntura. En relación con el futuro del país, los sentimientos negativos alcanzaron el 43,5%, frente al 31,6% de respuestas positivas.

La evaluación de la gestión también presentó un saldo negativo: el 59,6% la desaprueba y el 34% la aprueba. Entre los principales problemas señalados aparecen la economía en general, con el 23,3%; el desempleo o la falta de trabajo, con el 19,4%; y la corrupción, con el 18,6%.

Sobre las causas de la situación actual, el 46% responsabilizó a las decisiones de Javier Milei, mientras que el 40,2% apuntó a la gestión anterior. En cuanto a la economía, el 41,5% consideró que está en recesión y el 35,5%, que permanece estancada.

Cristina Kirchner encabeza el ranking de imagen

El sondeo también preguntó por el impacto del ajuste: para el 47,3%, empeoró la situación económica del país; para el 23,4%, la mejoró; y para el 20,7%, no produjo cambios. Además, el 61,1% afirmó tener dificultades para llegar a fin de mes.

En la tabla de dirigentes, Cristina Kirchner obtuvo un 44,3% de imagen positiva y un 51,8% de negativa. Villarruel se ubicó segunda, con 41% de valoración positiva y 40,5% de rechazo. Fue la única figura del ranking con más apoyo que imagen negativa.

El podio lo completó Axel Kicillof. En los puestos siguientes quedaron Patricia Bullrich, con 39% de imagen positiva y 53,9% de negativa, y Javier Milei, con 38,6% a favor y 58,7% en contra.

Mauricio Macri registró el mayor rechazo

Macri tuvo el nivel más alto de imagen negativa entre los 12 dirigentes relevados: 66,1% de rechazo y 29,8% de valoración positiva.

En los últimos lugares quedaron dirigentes con bajo nivel de conocimiento nacional. Sergio Uñac registró 10,6% de imagen positiva y 18,5% de negativa, mientras que el 70,8% respondió que no sabía o no contestó. Santiago Passaglia obtuvo 6,4% positiva y 10,8% negativa, con 82,8% de respuestas de no sabe o no contesta. Manuel Passaglia alcanzó 6,1% positiva y 11,9% negativa; el 82% no respondió o manifestó no saber.

Qué opinan sobre eliminar las PASO

El estudio también consultó sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. La pregunta fue: “Usted, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con eliminar las PASO?”. El relevamiento se conoció en el contexto del debate legislativo sobre el proyecto oficialista para suspenderlas en 2027, que había recibido media sanción en el Senado.

El 45,4% expresó acuerdo con eliminar las primarias: el 25,9% dijo estar muy de acuerdo y el 19,5%, de acuerdo. En cambio, el 37,1% manifestó desacuerdo, dividido entre un 26% en desacuerdo y un 11,1% muy en desacuerdo. El 17,5% respondió que no sabía o no contestó.