Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

El cineasta y estratega digital de Javier Milei difundió imágenes del Presidente destruyendo una maqueta del Banco Central y otro video animado en el que ataca la sede con una bazuca. La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica con 141 votos afirmativos, ninguno negativo y 99 abstenciones.

Horas después de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Santiago Oría, cineasta y estratega de las redes sociales de Javier Milei, celebró la medida con un video en el que el Presidente destruye una maqueta del organismo con un martillo de Thor.

"Terminamos con el Banco Central de la infamia, establecido por CFK y Marcó Del Pont. Viva la Libertad Carajo!", escribió Oría en su cuenta de X. En el fragmento difundido aparecen Milei, la diputada Lilia Lemoine, su hermana Karina y alrededor de una decena de personas.

El video de Milei y el martillo contra el Banco Central

El corto completo, de un minuto de duración, se había conocido antes de las elecciones de 2023. La escena comienza con Lemoine disfrazada y un maletín en la mano. La diputada le advierte a Milei que "el Banco Central está haciendo de las suyas de nuevo" y luego agrega: "Me parece que es hora de cerrarlo".

Después, el Presidente toma un martillo con las dos manos y golpea la maqueta hasta destruirla. Las personas que lo rodean gritan "destrucción" mientras avanza la escena.

Oría difundió otro video animado con una bazuca

Además de ese fragmento, Oría publicó un breve video animado en el que Milei y su hermana conducen un descapotable y se detienen frente al edificio del Banco Central. En la secuencia, el Presidente toma una bazuca y dispara un misil que destruye la sede.

"Chau BCRA kuka", escribió el cineasta junto a la animación.

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA

La iniciativa obtuvo 141 votos afirmativos, cero negativos y 99 abstenciones en la Cámara de Diputados, luego de haber conseguido la media sanción del Senado.

Entre los principales cambios, el proyecto establece nuevos límites para el financiamiento del Tesoro Nacional, modifica las condiciones para remover a las autoridades del organismo y excluye al ministro de Economía de las reuniones del directorio.