Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

Agrupaciones estudiantiles de distintas provincias analizan movilizarse contra los legisladores que no apoyen el presupuesto universitario. Entre las alternativas, evalúan instalar carpas en aeropuertos cuando los diputados regresen a sus distritos.

Estudiantes de distintas provincias preparan posibles protestas contra los diputados que no voten a favor del presupuesto para las universidades, en medio del debate de la iniciativa en la Cámara baja. El reclamo se produce pese a que, según los impulsores de la movilización, hubo un fallo de la Corte Suprema sobre el tema, mientras que el gobierno de Javier Milei se niega a cumplirlo.

Para coordinar las acciones, referentes estudiantiles crearon un grupo de chat que reúne a jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires, Jujuy y la Patagonia, entre otras regiones, y de distintas agrupaciones universitarias.

Qué diputados están en la mira de los estudiantes

Entre los legisladores señalados por los estudiantes figuran la diputada radical por Mendoza, Pamela Verasay; Yolanda Vega, de Salta; y José Luis Garrido, de Santa Cruz. La lista también incluye a otros representantes.

Una de las alternativas que evalúan es instalar carpas en los aeropuertos provinciales para reclamarles a los diputados cuando regresen a sus provincias. Por el momento, la medida forma parte de las opciones en análisis de los organizadores.