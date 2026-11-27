Estudiantes de distintas provincias preparan posibles protestas contra los diputados que no voten a favor del presupuesto para las universidades, en medio del debate de la iniciativa en la Cámara baja. El reclamo se produce pese a que, según los impulsores de la movilización, hubo un fallo de la Corte Suprema sobre el tema, mientras que el gobierno de Javier Milei se niega a cumplirlo.
Para coordinar las acciones, referentes estudiantiles crearon un grupo de chat que reúne a jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires, Jujuy y la Patagonia, entre otras regiones, y de distintas agrupaciones universitarias.
Qué diputados están en la mira de los estudiantes
Entre los legisladores señalados por los estudiantes figuran la diputada radical por Mendoza, Pamela Verasay; Yolanda Vega, de Salta; y José Luis Garrido, de Santa Cruz. La lista también incluye a otros representantes.
Una de las alternativas que evalúan es instalar carpas en los aeropuertos provinciales para reclamarles a los diputados cuando regresen a sus provincias. Por el momento, la medida forma parte de las opciones en análisis de los organizadores.