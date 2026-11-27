Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

Desde el 26 de julio, el equipo disputó 28 partidos, ganó 17 y empató ocho, con apenas tres derrotas. En ese período conquistó la Copa Sudamericana 2026 y mantiene una racha de ocho triunfos consecutivos.

Boca atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. Desde el 26 de julio hasta la victoria frente a Independiente Rivadavia, jugó 28 partidos: consiguió 17 triunfos, igualó ocho veces y perdió apenas en tres ocasiones. En ese tramo también levantó un título internacional y mantiene una racha positiva.

El período abarca casi todo el ciclo de Rodolfo Arruabarrena, quien asumió el 18 de junio en reemplazo de Claudio Úbeda. Entre la derrota ante O'Higgins y la caída frente a Vasco en el partido de ida, el Xeneize acumuló 17 encuentros invicto.

La racha de Boca y sus tres derrotas

Tras perder ante el equipo brasileño, Boca inició la mejor seguidilla del semestre: obtuvo ocho victorias consecutivas. En siete de esos partidos no recibió goles.

El balance de los cuatro meses registra tres derrotas en 28 presentaciones. La racha invicta previa y la serie de triunfos posterior marcaron el recorrido del equipo durante este tramo.

Copa Sudamericana y Superclásico, los puntos más altos

El momento culminante llegó en Barranquilla, donde Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 al vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro. Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel marcaron los goles de la final. El título puso fin a una espera de 18 años sin conquistas internacionales y le dio al club la clasificación a la Recopa Sudamericana y a la Copa Libertadores.

En su camino a la consagración, Boca eliminó a O'Higgins, Recoleta, São Paulo y Vasco. Frente a Recoleta ganó 3 a 1 y 4 a 0. En el ámbito local, se impuso 1 a 0 ante River en la Bombonera, además de vencer a Independiente en Avellaneda y a Racing en el Cilindro por 3 a 2.

Los próximos partidos de Boca en el Clausura y la Copa Argentina

El semestre todavía puede sumar nuevos logros. Boca recibirá a Gimnasia el domingo 29 a las 22, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

Tres días más tarde, el miércoles 2 de diciembre, el equipo jugará la final de la Copa Argentina frente a Platense, en Santiago del Estero.