Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

El Presidente viajará el 14 de diciembre a Estados Unidos junto con el ministro de Economía, Luis Caputo. La comitiva intentará avanzar en una nueva asistencia financiera, mientras resta confirmar si habrá una reunión bilateral con Donald Trump.

El presidente Javier Milei sumó al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, a la comitiva que viajará a Estados Unidos para participar de la cumbre del G20. El Gobierno buscará en ese encuentro avanzar en un nuevo respaldo económico del mandatario estadounidense, Donald Trump.

El viaje está previsto para el 14 de diciembre. La reunión del G20, del que participa la Argentina, se desarrollará en el complejo Trump National Doral Miami, en Florida.

Caputo se sumó al viaje de Milei a Estados Unidos

En un primer momento, estaba previsto que Milei viajara acompañado por el canciller Pablo Quirno. La incorporación de Caputo a la delegación se produce en medio de versiones sobre un posible reemplazo del ministro de Economía, impulsado por el titular de Relaciones Exteriores.

En la Casa Rosada señalaron que Milei se encontrará con Trump durante la cumbre en Mar-a-Lago, aunque todavía no confirmaron si ambos tendrán una reunión bilateral.

El Gobierno busca una nueva asistencia financiera

La presencia de Caputo en el encuentro apunta a la posibilidad de destrabar otra asistencia financiera de Scott Bessent. El funcionario estadounidense había otorgado un respaldo que, según el planteo del Gobierno, resultó clave tras la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses de septiembre de 2025.