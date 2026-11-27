Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El encuentro “Coordinar para ganar” reunirá este viernes a referentes de distintos espacios políticos en la Facultad de Ciencias Económicas. La agenda incluirá experiencias internacionales y debates sobre unidad electoral y estrategias para enfrentar a la ultraderecha.

Referentes de la oposición al gobierno de Javier Milei debatirán este viernes en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA cómo construir una alternativa amplia para competir con la ultraderecha en las próximas elecciones. El foro se titula “Coordinar para ganar” y buscará discutir los ejes de una propuesta común.

El diputado radical Martín Lousteau es uno de los organizadores, mientras que el exministro de Cultura del macrismo Pablo Avelluto coordinará los paneles. También participarán invitados de Brasil, Francia, Estados Unidos, Hungría y Colombia, quienes compartirán experiencias sobre cómo enfrentar electoralmente a la derecha.

Referentes del peronismo y otros espacios debatirán la unidad

La pregunta “¿Cómo coordinar una mayoría democrática?” guiará una de las mesas, que reunirá a tres dirigentes peronistas: el ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis, del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof; la senadora Juliana Di Tullio, alineada con Cristina Kirchner; y el diputado Guillermo Michel, integrante del Peronismo Federal y cercano a Sergio Massa.

En ese panel también estarán el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y el exdiputado Emilio Monzó, quien trabaja en la construcción de un espacio de centro para las próximas elecciones. “El desafío no puede limitarse a frenar a Milei, es necesario construir alternativas políticas y sociales para competir y ganar”, plantearon los organizadores en la invitación.

La experiencia de Brasil y el programa de la jornada

“Las derechas autoritarias aprendieron a interpretar el malestar, construir sentido común y movilizar a la sociedad. Del otro lado, no alcanza con señalar lo que está mal. Hay que construir una alternativa que vuelva a representar”, expresó Lousteau en la convocatoria.

La jornada es organizada por el Centro RA, Democracia en Red, la Fundación Argentina Porvenir y Le Monde Diplomatique en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas. “Antes de hablar de nombres, hablemos de capacidades”, sostienen en la convocatoria. La apertura está prevista para las 10 y la mesa de cierre comenzará a las 18.45.

A las 12 se realizará el panel “¿Todos juntos? Cuando funciona la unidad electoral”. Allí expondrán los diputados federales del PT brasileño Paulo Teixeira y Wadih Damous, con un debate sobre Brasil en 2022 y 2026 y la experiencia de una amplia unidad electoral que permitió a Luiz Inácio Lula da Silva imponerse a la ultraderecha bolsonarista.