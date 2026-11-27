El avance de la reforma electoral en el Senado apura la discusión sobre cómo elegir al candidato presidencial peronista. Un sondeo de Analogías muestra paridad con Javier Milei en primera vuelta y ventajas de Axel Kicillof y Sergio Massa en un eventual balotaje.

El avance en el Senado de la reforma electoral obligó al peronismo a acelerar una discusión clave: cómo definir a su candidato presidencial si se eliminan las PASO. En público, los distintos sectores respaldan la realización de una interna abierta para evitar que la candidatura surja de un acuerdo entre dirigentes.

Puertas adentro, sin embargo, persisten las desconfianzas y las dudas sobre la voluntad de los adversarios internos. Aunque varios dirigentes plantean la necesidad de una elección participativa, todavía no hubo reuniones formales entre los principales espacios para organizarla ni está definido quiénes competirían.

La interna abierta del peronismo, sin fecha ni mecanismo definido

“Cada uno está diciendo lo que la gente quiere escuchar, pero nadie está pensando de verdad en cómo se hace”, afirmó un dirigente al tanto de las conversaciones internas. Por ahora, el exgobernador de San Juan Sergio Uñac es el único que hizo públicas sus aspiraciones y propuso organizar una interna por regiones.

La última encuesta de Analogías, cerrada diez días antes de su difusión, añadió presión a la disputa. En un escenario hipotético de balotaje, el 53,8% elegiría un cambio de gobierno, mientras que el 30,5% optaría por la continuidad de Javier Milei. Para una primera vuelta, el estudio registró un empate técnico: 33,7% para Milei y 33% para el “peronismo unido”.

Qué muestra la encuesta sobre Kicillof, Massa y Milei

El sondeo también proyectó que Axel Kicillof y Sergio Massa superarían a Milei en una segunda vuelta. El gobernador bonaerense obtendría el 41,7% frente al 35,7% del Presidente. Massa, por su parte, alcanzaría el 40% contra el 37,6% de Milei.

Las cifras alimentan las expectativas del peronismo y explican parte de las tensiones internas por la candidatura. En paralelo, Kicillof y Massa mantienen un diálogo fluido y acordaron reforzar las gestiones en el Congreso para sostener las PASO. El espacio también busca sumar el apoyo de gobernadores en la Cámara de Diputados.

El peronismo busca definir plazos y reglas para la interna

Si el oficialismo consigue aprobar la suspensión de las primarias en Diputados, el peronismo tendrá menos margen para resolver su mecanismo de selección. “Tenemos que salir rápido a ratificar la unidad”, señaló un diputado. Desde el entorno de Massa plantearon que el sistema y el calendario deberían definirse, como máximo, entre febrero y marzo.

En el Frente Renovador aclaran que todavía no está resuelto si el exministro de Economía será candidato. “Tenemos que definir el mecanismo para que pueda usarlo el que quiera. Y si después hay una candidatura de unidad, no se hará la interna y listo”, expresaron. La organización también dependería de que cada postulante designe un representante en la junta electoral.

Entre las dudas que circulan aparecen el papel de la Justicia Electoral y el riesgo de una baja participación. Una interna, sostienen en los distintos sectores, requiere primero un acuerdo sobre sus condiciones, sus plazos y la forma de convocar a los votantes.

Padrones generales y PASO bonaerenses, entre las alternativas

Máximo Kirchner se pronunció a favor de que los postulantes sean elegidos mediante una interna abierta. “Nosotros sostenemos que los candidatos del peronismo los debe elegir el afiliado Justicialista o quien quiera participar de una elección interna”, afirmó la semana pasada. En ese marco, gana fuerza la posibilidad de utilizar los padrones generales.

En el entorno de Kicillof sostienen que la candidatura debería definirse en una interna abierta, que podría coincidir con las PASO bonaerenses. Los sectores peronistas también coinciden en mantener las primarias provinciales para elegir al candidato a gobernador, uno de los pocos puntos de acuerdo en medio de las diferencias.