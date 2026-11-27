La Corte Suprema completó su integración para resolver si los tormentos denunciados por soldados durante la guerra son imprescriptibles. El expediente alcanza a cuatro militares, en una causa con más de 200 víctimas y más de 100 acusados.

La Corte Suprema de Justicia convocó a dos conjueces para resolver si las torturas denunciadas por soldados argentinos durante la guerra de Malvinas pueden ser juzgadas o si la causa prescribió. El expediente incluye relatos de estaqueamientos, golpes, enterramientos y castigos soportados bajo temperaturas extremas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no alcanzaron un acuerdo para dictar sentencia. Tras el sorteo realizado este jueves, fueron designados como conjueces titulares Graciela Montesi, presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, y Richar Fernando Gallego, titular de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Río Negro. Como suplentes quedaron Juan Perozziello Vizier y Carolina Robiglio.

La Corte debe definir si las torturas en Malvinas prescribieron

Para emitir un fallo, la Corte necesita reunir al menos tres votos. La decisión determinará si el paso del tiempo impide investigar y juzgar los hechos o si, por tratarse de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, son imprescriptibles.

En 2020, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, procesó a cuatro militares y consideró que los hechos debían ser investigados como crímenes de lesa humanidad. Los acusados son Miguel Ángel Gardé, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Gustavo Adolfo Calderini y Eduardo Luis Gassino, a quienes se imputaron tormentos contra soldados del Regimiento de Infantería número 5.

La Cámara Federal de Casación Penal revocó los procesamientos y entendió que los hechos habían prescripto. Aunque la causa general reúne a unas 200 víctimas y más de 100 militares denunciados, la discusión que llegó a la Corte se limita a esos cuatro procesados. Las querellas y los fiscales apelaron el fallo, mientras que el CECIM La Plata presentó una denuncia por denegación de justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que admitió un caso contra el Estado argentino por hechos similares.

El fallo puede habilitar el avance de la causa

Si la Corte rechaza la prescripción, podrá continuar el juzgamiento de los acusados y se abrirá la posibilidad de que avance la investigación sobre los militares señalados por las víctimas. Si confirma que los hechos prescribieron, quedará cerrada esa vía judicial respecto de los hechos y las personas alcanzadas por la decisión.

El CECIM La Plata, que impulsó la investigación en 2007, sostuvo: “Desde el CECIM sostenemos que se trata de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, y que el tiempo transcurrido no puede convertirse en una garantía de impunidad. Está en juego la posibilidad de que las víctimas accedan a un juicio y se determinen las responsabilidades”.

La organización también afirmó: “El Estado no puede hacer esperar durante décadas a quienes denunciaron torturas y luego usar esa demora para cerrarles la puerta. Defender la soberanía también exige cuidar la dignidad de quienes fueron a Malvinas. Seguiremos allí, sosteniendo el mismo reclamo de memoria, verdad, justicia, soberanía y paz”.

Los testimonios sobre los tormentos a soldados conscriptos

El abogado del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola, expresó que existe expectativa ante la decisión judicial y afirmó que las torturas están acreditadas. También señaló que, según la organización, se trata de delitos que el derecho internacional considera imprescriptibles y que deben ser investigados para determinar responsabilidades.

Guerrero Iraola agregó que el expediente también pone en discusión el papel del Estado en el ocultamiento de los hechos sufridos por los conscriptos durante la guerra de 1982. Además, destacó la dimensión histórica de una causa que reúne a más de 200 víctimas y más de 100 militares acusados, sin contar la cadena de mandos.

Los denunciantes vinculan las torturas cometidas en las islas con el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. El excombatiente Ernesto Alonso, integrante del CECIM La Plata, afirmó: “Estamos hablando de soldados que fueron torturados en la guerra de Malvinas en el contexto de dictadura. Esperamos que estos jueces permitan el juzgamiento de los responsables de estos tratos inhumanos en un contexto inexplicable, donde fueron los propios oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas los que produjeron las propias bajas en la tropa. Picaneaban a los soldados con teléfonos de campaña, los sumergían en pozos con agua congelada, hubo torturas de distinto tipo y muertes por hambre”.

Alonso añadió: “Hablamos de las Fuerzas Armadas que formaron parte de la dictadura. Muchos de sus integrantes participaron de la represión en los Centros Clandestinos de Detención. Lo que hicieron fue trasladar la tortura a Malvinas”. La causa judicial tramita en Río Grande, Tierra del Fuego, y comenzó hace casi dos décadas por iniciativa del CECIM La Plata.