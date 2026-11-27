Daniel Petrone y Gustavo Hornos fueron sorteados para resolver, junto con Alejandro Slokar, si Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci continúan en la causa. La decisión puede incidir en la reincorporación de los querellantes al expediente.

La causa por el criptoactivo $LIBRA atraviesa una instancia clave en la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Daniel Petrone y Gustavo Hornos fueron sorteados para resolver, junto con Alejandro Slokar, las recusaciones contra Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci.

Los camaristas deberán decidir si Ledesma y Yacobucci siguen interviniendo en la Sala II o son apartados del expediente. La definición puede modificar la integración del tribunal que revisa el caso, que involucra, entre otros acusados, al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei.

El futuro de los querellantes en la causa $LIBRA

La Sala II debe resolver si reincorpora a los querellantes que fueron desplazados por el juez de primera instancia Marcelo Martínez de Giorgi antes de sobreseer a todos los acusados. Si vuelven a ser parte del proceso, podrán impulsar medidas de prueba y presentar apelaciones, en un contexto en el que el fiscal Eduardo Taiano desistió de la acción penal.

Slokar y Ledesma, con la disidencia de Yacobucci, ya habilitaron la queja de los damnificados para que se analice su pedido de regresar al expediente. Tras esa decisión, el trader Mauricio Novelli, amigo de Milei y acusado de ser intermediario de la presunta criptoestafa, recusó a Ledesma. Luego, una de las querellas pidió apartar a Yacobucci.

El martes, ambos jueces rechazaron las recusaciones, pero dejaron la decisión definitiva en manos de Slokar y otros dos integrantes de Casación. Por ese motivo, este jueves se realizó el sorteo de Petrone y Hornos, quienes deberán definir si mantienen a Ledesma y Yacobucci en el caso o apartan a uno de ellos o a ambos.

Los argumentos contra Ledesma y Yacobucci

Novelli pidió apartar a Ledesma después del revés que recibió el 4 de noviembre, cuando Casación aceptó la queja de los damnificados y abrió la posibilidad de reincorporar a los querellantes excluidos. El trader cuestionó que la jueza integre el Comité Consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP, una de las organizaciones que solicitó ser querellante en la causa.

INECIP, que junto con el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, CIPCE, pidió la intervención de la Fiscalía Anticorrupción cuando se dictaron los sobreseimientos, no fue aceptada como querellante. La organización fue incorporada únicamente como amicus curiae.

Por su parte, el damnificado Juan Patricio Marchetto recusó a Yacobucci por el nombramiento de su hijo, Ignacio Yacobucci, en un cargo jerárquico del Ministerio de Justicia. El 29 de septiembre, antes de que el camarista interviniera en la causa, su hijo fue designado al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, dentro de la cartera conducida por Juan Bautista Mahiques. El puesto fue descrito como una suerte de número dos del ministerio.

Los planteos de los jueces recusados

El nombramiento generó cuestionamientos y suspicacias. También se señaló que Ana Juan, esposa de Martínez de Giorgi, fue nombrada jueza por Milei y Mahiques. Además, cuando el juez Daniel Rafecas intervino de manera transitoria en el expediente y recibió un planteo de la Fiscalía Anticorrupción para reabrir la investigación, Mahiques lo propuso para ocupar un cargo de camarista. El pliego de Rafecas se encuentra en el Senado.

Al rechazar la recusación, Yacobucci sostuvo que los argumentos presentados no acreditaban un motivo concreto para poner en duda su imparcialidad. “Las consideraciones expuestas por el recusante no superan el plano retórico y de meras hipótesis y especulaciones, sin alcanzar, por lo tanto, a demostrar la existencia de circunstancias concretas que justifiquen un temor objetivamente fundado acerca de mi imparcialidad para intervenir en el caso”.

“Por lo demás, atendiendo a que no encuentro afectada mi objetividad para resolver la cuestión sometida a conocimiento de esta Cámara, no admito la procedencia de la causal de recusación invocada”, agregó. Sin embargo, dejó “sometida al criterio de mis colegas la decisión acerca del apartamiento pretendido”.

Ledesma también rechazó su recusación y afirmó que su vínculo con INECIP es académico, que no participa de las decisiones de la organización y que desconoce las intervenciones que se le atribuyen en el proceso.

“En el presente caso, mi vinculación exclusivamente académica con INECIP, la ausencia de participación en sus decisiones institucionales y el desconocimiento de las intervenciones que se le atribuyen en este proceso me permiten afirmar que no advierto circunstancias que comprometan mi independencia de criterio o mi imparcialidad para resolver las cuestiones sometidas a conocimiento de esta Cámara”.

La jueza añadió: “Las decisiones jurisdiccionales que me corresponde adoptar se encuentran exclusivamente determinadas por las circunstancias del caso, los argumentos de las partes y el derecho aplicable, con absoluta independencia de las posiciones que pueda expresar esa institución”. En ese marco, concluyó: “En consecuencia, sin afirmar en este caso la existencia de una causal que comprometa mi imparcialidad ni solicitar mi apartamiento, pongo las circunstancias expuestas a consideración de mis colegas, a fin de que resuelvan la recusación formulada conforme a los estándares constitucionales y convencionales aplicables”.

Petrone, Hornos y Slokar definirán la integración de la Sala II

La decisión final quedará en manos de Slokar, Petrone y Hornos. Sobre Hornos se señaló que visitó a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, mientras que Petrone es considerado amigo cercano del exministro de Justicia de Macri, Germán Garavano.

Lo que resuelva el tribunal determinará si Ledesma y Yacobucci continúan en la revisión del expediente y tendrá impacto en el planteo de los damnificados para recuperar su lugar como querellantes en la causa $LIBRA.