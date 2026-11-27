Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

La Cámara baja aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por Javier Milei, con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones. La iniciativa limita el financiamiento al Estado, modifica la remoción de autoridades y establece nuevas reglas para las reservas.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), impulsada por el presidente Javier Milei. El proyecto obtuvo 141 votos afirmativos, ninguno en contra y 99 abstenciones, luego de recibir la media sanción del Senado.

La iniciativa introduce cambios en el financiamiento al Estado, el procedimiento para remover a las autoridades del organismo, la participación del ministro de Economía en las reuniones del directorio y el manejo de las reservas internacionales.

La reforma del BCRA limita el financiamiento al Estado

Uno de los puntos centrales es la eliminación de los adelantos transitorios al Gobierno nacional. Además, la norma prohíbe que el Banco Central compre títulos públicos del Estado nacional directamente en el mercado primario, una modalidad que implica adquirir deuda en el momento de su emisión.

La reforma también prohíbe los préstamos del organismo al Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. En cambio, permite que el BCRA opere en el mercado secundario cuando las transacciones respondan a objetivos de política monetaria o cambiaria, como proveer liquidez o brindar cobertura cambiaria.

Entre las herramientas habilitadas para esas operaciones figuran los canjes, pases y cauciones. Deberán realizarse a precios de mercado o mediante métodos de valuación equivalentes cuando no haya una referencia disponible.

Cómo cambia la remoción de las autoridades del Banco Central

El texto modifica el procedimiento para remover al presidente, al vicepresidente y a los directores del BCRA. La decisión corresponderá al Poder Ejecutivo, pero requerirá el acuerdo previo del Senado por mayoría absoluta y deberá fundarse en alguna de las causales previstas por la ley.

Con el nuevo esquema, Diputados deja de intervenir en ese proceso y la atribución queda exclusivamente en manos del Senado. Para alcanzar la mayoría absoluta, se necesitará el respaldo de 37 de los 72 integrantes de la Cámara alta.

La normativa también excluye al ministro de Economía de las reuniones del directorio del Banco Central.

Reservas internacionales y operaciones del BCRA

La reforma incorpora a la Carta Orgánica la inembargabilidad de las reservas internacionales y fija nuevas condiciones para los activos externos en los que podrá invertir el organismo.

Además, habilita expresamente al Banco Central a utilizar sus reservas como garantía en operaciones propias de su actividad. También amplía las alternativas de financiamiento con organismos multilaterales, bancos centrales y bancos internacionales.