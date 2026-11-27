Un informe de la Auditoría General de la Nación indicó que el BCRA envió 1.000 barras de oro a Londres entre junio y agosto de 2024. El organismo también advirtió sobre movimientos contables sin documentación suficiente y posibles resultados negativos por USD 1.023 millones durante 2025.

La Auditoría General de la Nación (AGN) informó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) trasladó 1.000 barras de oro al Banco de Inglaterra, en Londres, entre junio y agosto de 2024. El organismo sostuvo que la operación se concretó ese año, pese a las declaraciones públicas del Gobierno sobre el destino de las reservas.

Según el informe, además, se refundieron 115 lingotes bajo estándares de buena entrega. La modificación alteró la naturaleza del activo: el BCRA dejó de tener lingotes físicos en su Tesoro y pasó a contar con un derecho de crédito sobre cuentas de oro no asignado.

El informe de la AGN sobre el oro del BCRA

La auditoría señaló presuntos incumplimientos en la colaboración con el control externo y contradicciones entre las respuestas del BCRA y sus registros contables. También advirtió que no recibió documentación necesaria para establecer si el oro fue usado como garantía y si quedó expuesto a una eventual pérdida de inmunidad.

El organismo, que conduce Juan Manuel Olmos, indicó que el Banco Central negó haber realizado movimientos durante 2024 en su cuenta de oro en el exterior. Sin embargo, la AGN identificó en la contabilidad del BCRA y en extractos del Banco de Pagos Internacionales tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy.

De acuerdo con el informe, no se entregaron documentos que permitieran conocer las condiciones de esas operaciones, las autorizaciones, las contrapartes ni los rendimientos. La AGN también calculó que las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales habrían generado en 2025 resultados negativos por USD 1.023 millones, equivalentes a $1.469.155 millones.

Qué dijeron Luis Caputo y Santiago Bausili sobre las reservas

La semana anterior, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue consultado sobre la ubicación del oro y no respondió con precisión. Ante la pregunta de Eduardo Feinmann, el funcionario dijo entre risas nerviosas que desconocía los movimientos ordenados por el titular del BCRA, Santiago Bausili. También afirmó que no conversaba con él sobre ese asunto.

¿Dónde está el oro de los argentinos?

En octubre, Bausili había explicado que el traslado al exterior buscaba mejorar «la calidad» del oro y que se había presentado «una oportunidad» para hacerlo ese año. En esa ocasión, sostuvo que los lingotes fueron enviados a Suiza, donde «siguen estando».

El titular del Banco Central comparó la operación con la diferencia entre los dólares «cara chica y cara grande», que, según dijo, pierden valor. Además, aseguró que «todos los movimientos del oro están documentados».