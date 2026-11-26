Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 4 min de lectura

La iniciativa obtuvo 43 votos a favor y ahora debe ser tratada por Diputados para convertirse en ley. Además de suspender las primarias para 2027, propone cambios permanentes en Ficha Limpia, la Boleta Única Papel y la publicidad electoral.

Después de siete meses de negociaciones, el oficialismo consiguió en el Senado la media sanción de la reforma electoral, que suspende las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027. El proyecto deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados para convertirse en ley. Se espera que el presidente Javier Milei convoque a sesiones extraordinarias en diciembre.

La iniciativa necesitaba 37 votos afirmativos y obtuvo 43. Acompañaron a La Libertad Avanza legisladores de la UCR, el PRO y bancadas provinciales, mientras que 23 senadores del peronismo votaron en contra.

Los acuerdos políticos que permitieron aprobar la reforma electoral

El oficialismo reunió los apoyos después de descartar la posibilidad de habilitar colectoras, una alternativa que había considerado para la competencia interna. También avanzó en acuerdos electorales con sus principales socios, entre ellos gobernadores del PRO y la UCR, y alcanzó treguas con mandatarios de partidos provinciales.

La justificación de La Libertad Avanza para suspender las primarias se basa en el costo de organizarlas, que estimó en 200 millones de dólares, y en evitar que los ciudadanos deban votar hasta seis veces en un mismo año.

Desde la oposición calificaron la iniciativa como una "ley de emergencia política para Milei" y sostuvieron que está diseñada a la medida del oficialismo. También cuestionaron el tamaño que podría alcanzar la Boleta Única Papel si las provincias que voten junto con la Nación incorporan sus cargos locales a la misma papeleta.

Las críticas al régimen de Ficha Limpia y a la Boleta Única

El peronismo centró parte de sus objeciones en el régimen de Ficha Limpia, que también quedaría establecido por la reforma. El senador kirchnerista Eduardo "Wado" de Pedro afirmó:

"¿Tanto miedo le tienen (a Cristina Kirchner) que tienen que poner un reaseguro más? Nos cambian las reglas de juego a 150 días, pero en el peronismo estamos muy acostumbrados a la persecución, el encarcelamiento. Y siempre supimos volver".

En la misma línea, Anabel Fernández Sagasti expresó:

"Le estamos dando la lapicera a los jueces para que decidan a los candidatos. ¿Ustedes se creen exentos de esto? Y ni siquiera se espera a la sentencia firme, no se respeta el principio de inocencia".

Entre los aliados hubo reparos, aunque finalmente acompañaron el proyecto. La senadora chubutense Edith Terenzi, impulsora de una Primaria Abierta, Simultánea y Optativa, señaló:

"Entiendo que las podamos suspender, pero creo que nos queda pendiente para hablar realmente de una reforma electoral integral".

El peronista chaqueño Jorge "Coqui" Capitanich había planteado una propuesta similar.

El jefe del bloque PRO, Martín Goerling, reconoció que estaba de acuerdo con mantener las PASO, pero dijo que su espacio se alineó con el "pedido institucional del partido". Por la UCR, Eduardo Vischi recordó que había impulsado una iniciativa para eliminar la obligatoriedad de las primarias, aunque finalmente aceptaron suspenderlas.

La historia de las PASO y los intentos de suspenderlas

Las PASO fueron sancionadas en 2009 por iniciativa de Néstor Kirchner, después de su derrota frente a Francisco De Narváez en la provincia de Buenos Aires. La medida buscaba evitar la fragmentación del peronismo y permitir que distintas candidaturas compitieran dentro de un mismo espacio político.

Se aplicaron por primera vez en 2011 y tuvieron un uso limitado en las elecciones presidenciales. En 2015, varios espacios las utilizaron, entre ellos Juntos por el Cambio, que definió la candidatura de Mauricio Macri. En 2023 también compitieron en las primarias Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

En los últimos años, distintos oficialismos intentaron eliminarlas o suspenderlas. Sin las primarias, los gobiernos pueden ordenar sus candidaturas mediante decisiones internas, mientras que la oposición pierde una herramienta para resolver sus disputas y puede quedar dividida.

Mauricio Macri y el peronista Alberto Fernández intentaron avanzar con su eliminación, pero no lo consiguieron. La Libertad Avanza también propuso suprimirlas al inicio de la gestión, en el marco de la Ley Bases. Finalmente, logró una suspensión temporal para las legislativas de 2025 y volvió a impulsar la medida para las elecciones presidenciales.

Qué cambios incluye el proyecto aprobado por el Senado

La propuesta original, enviada por Milei al Congreso en abril de 2026, tenía 79 artículos. El texto que obtuvo media sanción quedó reducido a alrededor de una veintena. Aunque suspende las PASO únicamente para 2027, incorpora otras modificaciones de carácter permanente.

Una de ellas es el régimen de Ficha Limpia, que impediría ser candidato o ejercer cargos públicos y partidarios a quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia.

El proyecto también permite la simultaneidad con la Boleta Única Papel (BUP). Las provincias que unifiquen sus elecciones con la fecha nacional podrán sumar en la misma papeleta sus categorías locales, como gobernador, intendente y legisladores provinciales. Además, se incorpora la opción de votar la lista completa con una sola marca.

En materia de publicidad electoral, el tiempo de programación que los medios deben ceder gratuitamente bajaría del 5 al 2,5 por ciento. El oficialismo justificó el cambio con el argumento de que busca evitar que se "bombardee al elector" en televisión, radio y otros medios.

La reforma también modificaría la veda electoral: permitiría los espectáculos públicos, los eventos deportivos, las reuniones y la apertura de locales que venden alcohol. Por último, eliminaría el debate presidencial obligatorio antes de la elección general, que solo se realizaría en caso de balotaje.