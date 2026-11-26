Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

En un foro realizado en la Universidad Nacional de Córdoba, Sergio Massa planteó que la inteligencia artificial debe contribuir a la productividad, el empleo y el desarrollo. También hubo un encuentro con integrantes del sistema científico y universitario, que expusieron el impacto del ajuste presupuestario.

Sergio Massa participó en Córdoba del foro "IA y políticas públicas: Una propuesta soberana para la democracia, el trabajo y el buen vivir", realizado en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí propuso impulsar una agenda de inteligencia artificial orientada a la producción, el empleo y el desarrollo.

Durante su intervención, el exministro y referente del Frente Renovador sostuvo que el desarrollo de estas tecnologías debe abordarse desde una perspectiva nacional y soberana, con participación de docentes, investigadores de universidades públicas y privadas, sindicatos, empresarios y gestores públicos.

Massa planteó una agenda de inteligencia artificial para el empleo

"Acepté la invitación a este foro por la urgencia de los temas y por el formato del encuentro: docentes, investigadoras e investigadores de universidades nacionales y privadas, sindicatos y empresarios dialogando sobre la IA con una perspectiva nacional y soberana", afirmó Massa.

El dirigente señaló que la innovación debe contribuir a elevar la productividad, cuidar el empleo y orientar las herramientas tecnológicas al desarrollo del país. También valoró que las mesas de trabajo contaran con personas de trayectoria en la gestión estatal.

Además, adelantó que pidió un ejemplar del libro anunciado para marzo, con la intención de incorporar un capítulo sobre inteligencia artificial en la plataforma de su espacio político.

El sistema científico y universitario expuso sus dificultades

La jornada incluyó una reunión de trabajo con investigadores, docentes y autoridades de la UNC, la Universidad Tecnológica Nacional y el CONICET. En ese ámbito se analizaron el ajuste presupuestario, la precarización laboral y el deterioro salarial que afectan al sector científico y tecnológico frente a las políticas del Gobierno nacional.

Los trabajadores de la ciencia describieron las dificultades para sostener líneas de investigación y equipos en el país. El encuentro concluyó que el respaldo estatal al sistema científico y universitario es una condición indispensable para el desarrollo presente y futuro de la Argentina.

De las actividades participaron el decano de la FAMAF, Pedro Pérez; la vicedecana, Romina Arroyo; el legislador provincial Juan José Blangino; la concejala Tania Kyshakevych; y los especialistas Mariano Zukerfeld, Valeria Brusco y Javier Ntaca, junto a dirigentes locales del Frente Renovador.