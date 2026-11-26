La instalación cuenta con 1.650 paneles y reforzará el suministro eléctrico de Coronel Rosales, especialmente durante los picos de demanda. También se inauguró un salón comunitario y se anunciaron nuevas inversiones en infraestructura local.

El gobernador Axel Kicillof inauguró el Parque Solar de Pehuen Có, la instalación de mayor potencia construida durante su gestión en la provincia de Buenos Aires. Con 1.650 paneles solares, la obra apunta a mejorar el abastecimiento eléctrico de la localidad de Coronel Rosales y acompañar su crecimiento turístico y productivo.

El parque permitirá cubrir los picos de demanda y disponer de energía durante la noche. Se estima que beneficiará a unos 2.200 habitantes permanentes y a más de 45.000 visitantes que llegan a Pehuen Có durante la temporada de verano.

El parque solar de Pehuen Có reforzará el suministro eléctrico

La instalación integra el Plan de Generación Distribuida Solar, una iniciativa bonaerense destinada a fortalecer el abastecimiento mediante energías renovables en localidades ubicadas en los extremos de las redes de distribución. Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño.

“Acá está el Gobierno bonaerense, una vez más, trayendo respuestas: este es el parque solar número 30 que se pone en funcionamiento y el más grande de toda la Provincia”, sostuvo el gobernador. También vinculó la obra con la política de infraestructura provincial y cuestionó el contexto económico nacional.

“Desde que asumimos nos propusimos impulsar el desarrollo de los distritos del interior que habían sido olvidados durante mucho tiempo: hoy, a pesar de una política económica nacional que pone en riesgo nuestra industria, nuestro comercio y nuestro turismo, seguimos haciendo todos los esfuerzos para acompañar a los y las bonaerenses”.

Kicillof señaló que la falta de capacidad energética representaba un límite para el desarrollo local, sobre todo en los períodos de mayor demanda. “Pehuen Có cuenta con una belleza natural increíble y mucho potencial, pero tenía un problema provocado por la falta de capacidad energética: sin electricidad suficiente, había un límite para el crecimiento, los emprendimientos y el desarrollo de la localidad”.

Un salón comunitario y obras para Coronel Rosales

Durante la jornada también se inauguró un Salón de Usos Múltiples de la Comunidad, construido con una inversión de 550 millones de pesos. El edificio tiene 300 metros cuadrados y estará destinado a talleres, encuentros culturales y actividades comunitarias.

Los trabajos incluyeron mejoras en los accesos, veredas perimetrales y un playón exterior. Aristimuño destacó el impacto de las obras provinciales en las localidades más pequeñas: “Nunca Pehuen Có tuvo el volumen de obra pública que tiene con este Gobierno provincial, y eso es indispensable para las pequeñas localidades”.

Además, se entregaron dos camiones desobstructores de Aguas Bonaerenses (ABSA), que se utilizarán para prevenir anegamientos mediante tareas de mantenimiento de conductos, redes cloacales y desagües pluviales. También se firmó un acuerdo de leasing con el Banco Provincia para adquirir dos camiones volcadores y una camioneta pick-up destinados al equipamiento municipal.

Defensa costera para frenar la erosión en Pehuen Có

Por último, el gobernador recorrió la obra de defensa costera, que cuenta con una inversión de 5.600 millones de pesos. Los trabajos abarcan más de 2.100 metros y buscan frenar la erosión y la pérdida de playa.

“Se va a seguir por este camino, trabajando para que el país pueda terminar con esta pesadilla y los argentinos vuelvan a contar con un Estado que promueva el trabajo, fortalezca la producción y cuide nuestra soberanía”, concluyó Kicillof.