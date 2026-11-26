Osvaldo Jaldo advirtió sobre el impacto de la recesión en las ventas, el endeudamiento de las familias y los recursos provinciales. También pidió medidas nacionales para mejorar los ingresos.

El Gobierno de Tucumán advirtió sobre el impacto de la recesión en la economía cotidiana, con una caída del consumo, cierre de comercios y mayor endeudamiento de las familias. Según el diagnóstico oficial, el deterioro de los ingresos limita la capacidad de compra de los hogares y complica la continuidad de la actividad comercial.

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a los negocios que no pudieron sostenerse frente a la baja de las ventas. "Hoy se ve lamentablemente que hay comercios que han aguantado hasta donde han podido, pero muchos bajaron la persiana", sostuvo.

El mandatario también señaló que el endeudamiento reduce el dinero disponible para los gastos cotidianos y profundiza la contracción del consumo. "Hoy vemos que se ha producido en la Argentina un endeudamiento en un sector importante de la sociedad, que nunca en ningún gobierno, en los años que yo llevo, escuché que en la agenda de los gobiernos nacionales esté el endeudamiento de las personas".

En esa línea, agregó: "si se van endeudando no hay duda que le queda menos margen para gastar y menos margen para consumir".

La baja del consumo afecta la coparticipación de Tucumán

Jaldo advirtió que la retracción económica también tiene consecuencias fiscales para las provincias. Explicó que la menor actividad repercute en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), uno de los principales componentes de la coparticipación federal.

"Todos los meses baja la recaudación del IVA, y el IVA es sinónimo de consumo. Baja el consumo, baja el IVA, baja el IVA, baja la coparticipación en las provincias", señaló.

El gobernador indicó que las provincias sin actividades como la minería o la producción petrolera dependen en gran medida de los fondos coparticipables para sostener sus presupuestos. También afirmó que los mandatarios provinciales expresaron ante el Gobierno nacional su preocupación por la evolución de los recursos.

"Los gobernadores sabemos que tenemos que arreglarnos con lo que por ley nos corresponde y aplicar de la mejor manera los recursos que disponemos en cada uno de los distritos", remarcó.

El reclamo de Jaldo por los ingresos y la economía familiar

Entre las variables que condicionan la economía, Jaldo mencionó la inflación y el riesgo país. Sobre este último indicador, explicó que su aumento encarece el acceso al crédito para el sector público y el privado, y dificulta el financiamiento de personas, empresas y Estados.

Ante ese escenario, consideró que la administración nacional debe tomar medidas para mejorar los ingresos de la población y lograr que una eventual recuperación económica se refleje en la vida cotidiana. "Yo creo que hay que ser optimista, creo que la Argentina es un país con mucho potencial, pero sí no hay duda que el gobierno nacional tendrá que tomar las medidas necesarias, porque la gente está muy mal".

Además, afirmó que la sociedad ya soportó un período prolongado de dificultades: "la gente ya aguantó demasiado, la gente ya le dio casi tres años de gracia a este gobierno nacional y creo que ya era hora que algún beneficio le empiece a llegar a la gente".

La relación de Tucumán con el Gobierno de Javier Milei

El mandatario tucumano también se refirió al vínculo institucional con la gestión de Javier Milei y defendió la cooperación entre la Nación y la Provincia. Aseguró que Tucumán acompañó distintas iniciativas del Ejecutivo nacional en Diputados y en el Senado.

Jaldo también destacó el trabajo conjunto con la Casa Rosada para reactivar obras de infraestructura que estaban paralizadas. Afirmó que su administración desea que al Gobierno nacional le vaya bien y se diferenció de quienes buscan obstaculizar su gestión.

"Nosotros apostamos a que al gobierno nacional le vaya bien. No somos de aquellos que apostamos que a alguien le vaya mal para que a nosotros nos vaya bien o podamos surgir".