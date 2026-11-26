El diputado cuestionó al canciller por sus declaraciones sobre el proceso electoral brasileño y pidió que la Cámara votara su interpelación. La iniciativa no reunió los tres cuartos de los votos necesarios para ser aprobada.

En el inicio de una extensa sesión en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pichetto pidió interpelar al canciller Pablo Quirno por la tensión diplomática con Brasil. El legislador lo calificó como "el peor canciller de la historia" y sostuvo que sus dichos afectaron la relación bilateral.

"No puede dejar de analizar la crisis que tenemos con la República hermana de Brasil, que impacta de lleno en el Mercosur", planteó Pichetto en el recinto. También describió a Quirno como un "personaje, mediocre, limitado" y cuestionó sus intervenciones televisivas y sus comentarios sobre las elecciones brasileñas.

Las declaraciones de Quirno sobre las elecciones en Brasil

El reclamo de Pichetto se refirió a una intervención de Quirno en el programa de Mirtha Legrand, donde puso en duda aspectos del proceso electoral que consagró presidente a Luiz Inácio Lula da Silva.

"Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían de alguna manera en duda toda la situación. O sea, no hay que reconocer y nadie y el que reconoce el resultado de la elección es el propio tribunal electoral brasileño", dijo Quirno.

Tras esas declaraciones, desde Brasilia informaron que Julio Bitelli, entonces embajador de Brasil en la Argentina, no volvería a sus funciones. También señalaron que el presidente Javier Milei no sería invitado a la ceremonia de investidura de Lula para su nuevo mandato.

Pichetto reclamó que Diputados votara la interpelación

Pichetto criticó los dichos del canciller y afirmó: "(Quirno) asiste a programas donde tiene actitudes tilingas y habla tonterías de un proceso electoral que ha sido reconocido hasta por EE.UU. y por Trump, que va a convocar a Lula a una bilateral que nuestro Presidente nunca tuvo". Además, advirtió: "Clavamos el último clavo en el ataúd en el proceso de integración económica con Brasil".

El diputado formalizó el pedido y solicitó que la Cámara lo sometiera a votación. "Voy a plantear un pedido de interpelación al señor canciller Quirno para que venga a dar explicaciones de lo que acaba de hacer, para que no asista a programas televisivos a decir tonterías", sostuvo.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, respondió que el planteo no podía tratarse de esa manera porque no había un proyecto presentado y le indicó: "Preséntelo por mesa de entrada". Pichetto insistió: "Estoy pidiendo una interpelación, que la Cámara vote si interpela a este canciller mediocre, el peor de la Argentina, que profundizó la ruptura con Brasil. Se lo pido al recinto para que se vote". Menem reiteró que el procedimiento no correspondía.

El pedido no alcanzó los votos necesarios

Luego de la intervención del diputado Martínez, finalmente se habilitó la votación. El pedido obtuvo una mayoría, pero necesitaba reunir tres cuartos de los votos para ser aprobado y no alcanzó ese umbral.