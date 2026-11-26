Universidades, gremios y estudiantes se movilizan frente al Congreso mientras Diputados debate un presupuesto que prevé 7,7 billones de pesos para el sistema. Los rectores reclaman 11 billones y advierten que los fondos no cumplen con la Ley de Financiamiento Universitario.

Las universidades nacionales convocaron a una movilización de urgencia frente al Congreso, mientras la Cámara de Diputados debate desde las 12 el proyecto de Presupuesto 2027. La iniciativa mantiene los recortes para el sistema universitario, pese al reclamo para que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

El texto presupuestario contempla 7,7 billones de pesos para el próximo año, una cifra que los rectores consideran insuficiente: estiman que hacen falta 11 billones para garantizar el funcionamiento de las instituciones. El monto no cambió durante el debate y podría quedar ratificado por ley.

Universidades advierten por el financiamiento de 2027

En una carta abierta enviada a los legisladores antes de la sesión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresó:

“Las universidades públicas atravesamos una crisis sin precedentes que compromete las posibilidades de nuestro funcionamiento”

Los rectores también advirtieron:

“Aprobar un presupuesto que no contemple los recursos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario implicaría dar un golpe de gracia a la universidad argentina”

Según sus cálculos, la inversión prevista sería la más baja en educación universitaria desde la crisis de

La movilización universitaria en Plaza Congreso

La concentración comenzó a las 13 en Plaza Congreso, convocada por el CIN, las federaciones docentes y no docentes y la Federación Universitaria Argentina (FUA). La jornada coincide con un cese de actividades para facilitar la participación de los distintos sectores de la comunidad universitaria.

“Hoy los diputados tienen la responsabilidad de corregir el error del Gobierno nacional en el presupuesto. Nadie votó para agredir a las universidades, nadie los puso para dañar el futuro del país”, expresó Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA).

Las posiciones de los bloques en Diputados

El peronismo y Provincias Unidas anunciaron que rechazarán el ajuste. El capítulo referido al financiamiento universitario podría votarse por separado y, si no obtiene respaldo, algunos sectores consideran que quedaría ratificada la ley de financiamiento, actualmente judicializada por las sucesivas apelaciones del Poder Ejecutivo.

“Aprobar lo que está en el proyecto pisa la ley de financiamiento”, sostuvo un diputado que votará en contra del presupuesto. El radicalismo, en tanto, espera que el oficialismo presente una “solución superadora” para acompañar la iniciativa, en medio de la presión de la conducción nacional del partido para rechazar el recorte.

En el PRO consideran que el proyecto será aprobado sin dificultades y que el ajuste tendrá respaldo para las universidades. El debate se desarrolla mientras la atención también está puesta en el Senado, donde se tratan la regulación de la ludopatía y la suspensión de las PASO. Frente a ese escenario, el sistema universitario vuelve a movilizarse para reclamar que sus demandas sean escuchadas.