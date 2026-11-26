El decreto que incorpora las rutas formoseñas al esquema de concesiones todavía no tiene licitaciones adjudicadas ni tarifas definidas. La Provincia advierte que el deterioro exige reconstrucciones que podrían no cubrirse con el cobro de peajes.

El plan nacional para privatizar la operación y el mantenimiento de rutas habilitó la incorporación de las rutas 11, 81 y 86, en territorio formoseño, al sistema de concesiones con peaje. Desde el Gobierno provincial cuestionan la medida y alertan que el estado de varios tramos requiere obras de reconstrucción, no solo tareas de conservación.

El gobernador Gildo Insfrán había criticado que obras estratégicas quedaran en manos privadas. En mayo de 2025, durante el almuerzo por el Día del Trabajador en el Sindicato Vial, preguntó: “¿Les parece que el privado va a venir a hacer una ruta en Ramón Lista?”, en referencia a ese departamento del extremo oeste, caracterizado por su difícil acceso.

En esa intervención, Insfrán advirtió sobre el abandono de las rutas nacionales y la inseguridad vial, y sostuvo que Formosa mantendría las tareas de conservación pese al ajuste. “Nuestra patria no es una Sociedad Anónima que se pueda privatizar ni vender”, afirmó. También acusó al Gobierno nacional de pretender un país “sin rutas, sin viviendas, sin energía ni escuelas nuevas”.

Qué establece el decreto sobre las rutas de Formosa

La incorporación de las trazas quedó establecida en el decreto 1358/2026, firmado el 12 de noviembre por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma sumó 27 rutas de todo el país al régimen de concesión privada y otorgó a Economía un plazo de doce meses para convocar a licitación.

El anexo incluye el tramo formoseño de la ruta nacional 11 y las rutas 81 y 86. Sin embargo, las concesiones todavía no fueron adjudicadas y tampoco se definieron las tarifas ni los lugares donde se instalarían las cabinas de peaje.

El ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibáñez, sostuvo que la recaudación podría no alcanzar para financiar las obras necesarias. “¿A quién se le ocurre que va a venir una empresa privada a hacer todos los arreglos que hay que hacer en la ruta 86 o la 81 y va a recuperar esa inversión con peaje?”, planteó. El funcionario calificó la iniciativa de “descabellada” y “desconectada” de la realidad regional.

Peajes, baja circulación y riesgo de doble pago

El esquema prevé que empresas privadas operen y mantengan las rutas a cambio del cobro de peajes. Desde la Provincia aseguran que, en Formosa, el modelo no sería viable y que los usuarios podrían terminar pagando dos veces por la misma infraestructura: una mediante el peaje y otra a través de los impuestos destinados al sistema vial.

El administrador general de Vialidad Provincial, Javier Caffa, explicó que una parte del impuesto a los combustibles se asigna a infraestructura vial. Esos recursos se utilizaban para sostener las rutas mediante contratos que el Gobierno nacional dio de baja. Según el funcionario, quienes circulen por la provincia pagarían “otra vez” por el servicio, lo que implicaría “una doble imposición”.

Caffa también advirtió que podría no haber empresas interesadas en presentarse a la licitación por el volumen de inversión necesario. Si eso ocurriera, señaló, las rutas podrían continuar deteriorándose mientras se define cómo intervenirlas.

“El sistema de concesiones o de peaje no es aplicable a provincias como la nuestra, por la densidad de tránsito que tenemos, que no es suficiente como para recuperar una inversión de ese tamaño dentro de parámetros normales”, explicó Caffa.

En una concesión, la firma recupera el capital invertido con lo recaudado a través de los peajes. Cuando circulan menos vehículos, la tarifa debe ser más alta o el contrato extenderse por más tiempo para alcanzar el mismo monto. Por eso, Caffa estimó que, ante el bajo tránsito de las rutas formoseñas, los costos para los usuarios deberían ser “muy considerables”.

La expansión de las concesiones viales nacionales

El decreto constituye la cuarta etapa de la Red Federal de Concesiones, el programa con el que el Gobierno nacional busca transferir a operadores privados la gestión y el mantenimiento de rutas nacionales.

En marzo de este año se lanzó una licitación para concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas. En abril, un segundo decreto delegó en nueve provincias la facultad de otorgar concesiones con peaje dentro de sus territorios: Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.

En septiembre se adjudicaron 497,18 kilómetros de la ruta 11, entre Nelson, en Santa Fe, y Resistencia. En total, más de 3.900 kilómetros de rutas pasaron a manos privadas.

Contratos de mantenimiento y obras pendientes en Formosa

Nación también canceló los contratos que financiaban trabajos de mantenimiento. Caffa sostuvo que “esos contratos CREMA que funcionaban bien, los que había, fueron dados todos de baja”. Se trataba de acuerdos de recuperación y mantenimiento por cinco años: el Estado pagaba a una empresa para acondicionar las rutas y conservarlas, sin cobrar peaje a los usuarios. El financiamiento provenía del porcentaje del impuesto a los combustibles destinado a infraestructura vial.

El Gobierno provincial afirma que Nación retuvo más de 50.000 millones de pesos en fondos nacionales destinados a infraestructura. Además, la obra de la autovía entre el Puente Blanco y la intersección de las rutas 11 y 81 continúa sin avances.

Para Caffa, el estado de algunos sectores requiere intervenciones de fondo. Como ejemplo mencionó un tramo de la ruta 86 entre Villa General Güemes y Posta Cambio Salazar, donde, según describió, “hay sectores de la ruta que están totalmente destruidos: no solo la calzada, sino ya totalmente el paquete estructural”.

El funcionario indicó que en algunos puntos los vehículos deben circular por la banquina y que la solución necesaria es “una reconstrucción total desde la obra básica, desde el terraplén”. Una vez finalizados esos trabajos, corresponderían tareas de conservación, como bacheo, señalización y mantenimiento de los márgenes. Caffa no estimó el costo de las obras.