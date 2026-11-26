Los trabajos en el acceso sur comenzarán durante la primera quincena de diciembre en la zona de El Empalme. El proyecto prevé tres kilómetros de doble calzada, un puente sobre el río Salí y un paso elevado en el cruce de las rutas 306 y 9.

El Gobierno de Tucumán iniciará durante la primera quincena de diciembre las obras del acceso sur en la zona de El Empalme. El proyecto contempla una inversión superior a los $40.000 millones para construir tres kilómetros de doble calzada, un puente sobre el río Salí y un paso elevado.

El gobernador Osvaldo Jaldo anunció el comienzo de los trabajos y señaló que las gestiones y el diálogo institucional con el Gobierno nacional permitieron destrabar una iniciativa que estaba paralizada desde diciembre de 2023 por dificultades de financiamiento.

Acceso sur de Tucumán: doble calzada y puente sobre el río Salí

La intervención abarcará los primeros tres kilómetros de la futura doble vía que conectará Tucumán con Termas de Río Hondo. Además de duplicar la calzada, se construirá un puente de más de 120 metros sobre el río Salí y un paso elevado en la intersección de la ruta provincial 306 y la ruta nacional 9.

El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, explicó que en el cruce también se harán dos rotondas sobre la ruta provincial para ordenar y distribuir el tránsito. Por ese sector circulan más de 25.000 vehículos por día.

Es una obra sumamente importante para la provincia, porque viene a resolver un problema estructural de circulación. Por ese cruce transitan más de 25.000 vehículos por día.

Nazur recordó que el contrato original se firmó en marzo de 2022 y que los trabajos llegaron a un avance del 15% antes de quedar neutralizados en diciembre de 2023. La reactivación permitirá retomar un proyecto que permaneció interrumpido durante casi tres años.

La Provincia financiará el traslado de los servicios eléctricos

Para facilitar la continuidad de la obra, Tucumán asumirá el traslado de los servicios de energía eléctrica que atraviesan la zona. Esa tarea demandará más de $1.000 millones y permitirá liberar los sectores necesarios para avanzar con la construcción.

Lejos de esperar que se resuelva el conflicto por los fondos, la Provincia decidió hacerse cargo del traslado de los servicios. Con ese compromiso y la inversión provincial, la Nación, la Provincia y la empresa Conorvial lograron destrabar la obra.

Jaldo también destacó la importancia de sostener las gestiones con el Gobierno nacional para recuperar proyectos de infraestructura que habían quedado detenidos. Entre ellos mencionó el acueducto de Vipos, la obra energética El Bracho-Villa Quinteros, los trabajos sobre la ruta 307 y las intervenciones en el aeropuerto provincial.

El mandatario afirmó que continuará con la estrategia de diálogo institucional para impulsar obras consideradas prioritarias para Tucumán. Según el cronograma anunciado, durante la primera quincena de diciembre comenzarán a verse los primeros movimientos de equipos y trabajos en El Empalme.