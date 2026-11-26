Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

Un relevamiento de Analogías proyectó una eventual segunda vuelta en 2027 y ubicó al gobernador bonaerense seis puntos por encima del Presidente. El estudio también registró pesimismo económico y una desaprobación de la gestión nacional cercana al 60 por ciento.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof superaría al presidente Javier Milei en un eventual balotaje, según una encuesta nacional de la consultora Analogías sobre un posible escenario electoral para 2027. El mandatario provincial obtendría el 41,7 por ciento de los votos, frente al 35,7 por ciento del jefe de Estado.

La diferencia entre ambos dirigentes sería de seis puntos porcentuales. Además, el 6,1 por ciento de las personas consultadas dijo que votaría en blanco y el 16,5 por ciento no supo qué responder.

Cómo varía la intención de voto por género y edad

El resultado presenta diferencias según el género: entre las mujeres, Kicillof alcanzaría el 43,7 por ciento y Milei, el 29,5 por ciento. Entre los varones, en cambio, el Presidente se impondría con el 41,6 por ciento, frente al 40 por ciento del gobernador.

Por edades, Kicillof obtendría una ventaja entre las personas mayores de 30 años, mientras que Milei conservaría una diferencia favorable en el segmento de 16 a 29 años.

Pesimismo sobre la economía personal y familiar

El relevamiento también reflejó cautela sobre las perspectivas económicas. El pesimismo llegó al 51,3 por ciento, mientras que el optimismo cayó al 29 por ciento, su nivel más bajo de la serie. El escepticismo, por su parte, alcanzó el 19,6 por ciento.

Aunque el pesimismo retrocedió frente al máximo histórico de 56,8 por ciento registrado durante el período analizado, esa baja no se tradujo en una recuperación del optimismo. En cambio, aumentó el grupo que no espera mejoras ni anticipa necesariamente un mayor deterioro.

El índice de evaluación y expectativas económicas personales se ubicó en 4,10 puntos sobre 10, por debajo del nivel neutral, fijado en cinco puntos. De cara al próximo año, el 33,9 por ciento cree que su situación económica personal y familiar empeorará; el 30,4 por ciento considera que seguirá igual y el 24,7 por ciento espera una mejora.

Más de la mitad afirma estar peor que hace un año

La percepción sobre la situación actual también mostró un balance negativo frente a los últimos doce meses. El 52,8 por ciento respondió que su economía personal y familiar está peor que hace un año. En tanto, el 29,9 por ciento dijo estar en las mismas condiciones y el 13,8 por ciento afirmó que mejoró.

La desaprobación de la gestión de Milei llegó al 59,7 por ciento

La evaluación del Gobierno nacional fue mayoritariamente desfavorable: el 59,7 por ciento de las personas consultadas calificó a la administración de Milei con las dos peores notas de la escala.

En cuanto a la identificación política, en noviembre el 39,9 por ciento se definió como opositor al Gobierno, frente al 23,1 por ciento que se identificó como oficialista. Otro 37 por ciento respondió que no sabía cómo posicionarse respecto de la administración nacional.

Ficha técnica de la encuesta de Analogías

El estudio se realizó sobre 2.786 casos, mediante entrevistas telefónicas a teléfonos móviles y fijos en las 24 provincias. La encuesta tiene un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 por ciento.