Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El ministro de Economía defendió el liderazgo de Javier Milei después de que Patricia Bullrich planteara que la estabilidad macroeconómica debe reflejarse en la vida cotidiana. La senadora también se refirió a una posible candidatura presidencial en 2027.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, respondió públicamente a las críticas de Patricia Bullrich al programa económico y sostuvo que “nadie puede reemplazar a Milei”. Sus declaraciones se produjeron en medio de versiones sobre un posible cambio en el Ministerio de Economía.

La senadora había señalado que las variables macroeconómicas, aunque están ordenadas, deben traducirse en mejoras para la vida cotidiana. Bullrich viene marcando diferencias con el rumbo del Gobierno y puso el foco en las pymes y los comerciantes, dos sectores afectados por el modelo libertario.

Caputo defendió el liderazgo de Javier Milei

En una entrevista con Neura, Caputo sostuvo que el Gobierno generó las condiciones para la recuperación económica y vinculó su avance con la confianza de la población.

“Nosotros creamos todas las condiciones, cuando eso empieza a despegar cada vez más es a medida que la gente va reganando la confianza...”

Luego, el ministro afirmó que la continuidad del Presidente es clave y aclaró que su planteo no busca desmerecer a otras figuras del oficialismo.

“Que gane el presidente Milei es realmente importantísimo, sin desmerecer a nadie, no creo que haya ninguna persona -y lo digo porque yo estoy adentro- que pueda reemplazarlo”

Bullrich habló de la reelección y de 2027

Consultada sobre si le gustaría ser candidata presidencial en 2027, la exministra respondió que lo central es que el proyecto en marcha sea reelegido. También señaló que Milei ocupa ese lugar y que la discusión sobre la reelección no se dio porque es el propio Presidente quien la plantea.

“Hoy en día es el Presidente el que está en ese lugar. Es una discusión que de alguna manera no se ha dado porque él es el que está planteando la reelección”

Caputo, que hasta este miércoles no había contestado públicamente los cuestionamientos de Bullrich, agregó que los ministros pueden ser reemplazados, pero diferenció esa posibilidad del rol del jefe de Estado.