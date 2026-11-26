Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

La sesión especial comenzará este jueves al mediodía, tras la caída de la convocatoria de la semana pasada. Martín Menem negocia con bloques aliados para reunir los votos que permitan aprobar el Presupuesto 2027.

La Cámara de Diputados debatirá este jueves, desde el mediodía, el proyecto de Presupuesto 2027. El presidente del cuerpo, Martín Menem, mantenía conversaciones contrarreloj con bloques aliados para conseguir los votos necesarios y avanzar con la media sanción.

La sesión se realizará después de que fracasara la convocatoria impulsada por el Gobierno el miércoles de la semana pasada, debido a desacuerdos en torno a la llamada Ley Malvinas. El temario incluirá iniciativas que habían quedado pendientes, con excepción del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

Reforma del Banco Central y otros proyectos en el temario

Además del Presupuesto, los diputados tratarán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos centrales de la sesión. También deberán considerar la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, prevista en la Ley 26.827 y con media sanción del Senado.

La agenda contempla, además, acuerdos para transferir a la Ciudad de Buenos Aires competencias judiciales en materia de delitos de menores y delitos contra la integridad sexual. Se suman el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio y el Mercosur, y una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del bloque.

Los demás temas que tratará la Cámara de Diputados

El temario también incluye la creación del Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown, que se conmemoraría cada 3 de marzo, y el proyecto para establecer un marco regulatorio para las pequeñas y medianas empresas.