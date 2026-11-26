Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

La central obrera se movilizará este jueves desde las 15 frente a la Superintendencia de Servicios de Salud. Reclama una respuesta urgente al desfinanciamiento de las coberturas médicas sindicales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará este jueves, a partir de las 15, una movilización en el Microcentro porteño para reclamar medidas ante la crisis financiera de las obras sociales sindicales. La concentración será en la esquina de Diagonal Norte y Bartolomé Mitre, frente a la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), ubicada en Bartolomé Mitre al 400.

La protesta fue convocada por el triunvirato de conducción de la central obrera, integrado por Octavio Argüello, Juan Sola y Cristian Jerónimo. Durante la jornada, la CGT entregará un petitorio a las autoridades del organismo, encabezado por Horacio Guevara, y exigirá al Gobierno de Javier Milei una respuesta urgente frente al desfinanciamiento de la cobertura médica.

El reclamo de la CGT por las obras sociales sindicales

Con lemas como "La salud de los trabajadores está en riesgo" y "Tu salud está en juego", los dirigentes sindicales advirtieron sobre las consecuencias que el achicamiento del sistema sanitario puede tener en la economía de las familias.

La medida consistirá en una concentración y un acto público frente a la dependencia estatal. No habrá un llamado a paro general ni una paralización total de las actividades laborales. Se prevé una importante participación de delegados, militantes y representantes de los gremios afiliados, entre ellos la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y Camioneros.

El eje del reclamo es la falta de liquidez de las obras sociales, que provoca interrupciones de prestaciones y dificultades para pagar a los prestadores médicos. Según las autoridades de la CGT, ante ese escenario los sindicatos debieron recurrir a recursos propios para sostener la atención de sus afiliados.

La CGT prevé ceses de actividades de cuatro horas en diciembre

La protesta ante la Superintendencia forma parte de un plan de acción progresivo contra las políticas de ajuste del Poder Ejecutivo. En ese marco, los cosecretarios de la central confirmaron que durante diciembre habrá ceses de actividades de cuatro horas, que podrían incluir una marcha en rechazo al rumbo económico.

Jerónimo ratificó la medida y explicó que la franja horaria será definida más adelante:

"La medida de diciembre está ratificada y consistirá en un cese de actividades de cuatro horas, en una franja horaria que la CGT determinará oportunamente".

El dirigente también precisó que los trabajadores concurrirán a sus empleos y participarán de asambleas en sus lugares de actividad:

"Queremos dejar en claro la modalidad del cese de actividades. Los trabajadores concurrirán a sus puestos de trabajo, estarán presentes en sus lugares de actividad y realizarán asambleas para debatir y visibilizar las problemáticas que atraviesa el mundo del trabajo".

El plan de lucha seguirá según la respuesta oficial

En un comunicado, Jerónimo sostuvo que la jornada buscará visibilizar la situación de trabajadores formales e informales, así como de quienes atraviesan condiciones de precarización laboral. También señaló las dificultades cotidianas que, según indicó, enfrentan ante las políticas del Gobierno nacional.

La continuidad del plan de lucha dependerá de la respuesta que reciban los reclamos sindicales en las próximas semanas. Jerónimo afirmó:

"Esta medida forma parte de la continuidad plan nacional de acción que ya viene implementando la CGT y que tiene un carácter progresivo en la medida que no sean recepcionados los reclamos del mundo del trabajo".