Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

El oficialismo y la oposición alcanzaron un principio de acuerdo para tratar la regulación de las apuestas online. También se debatirá la reforma electoral, que mantiene la suspensión de las PASO en 2027.

El Senado tratará este jueves el proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas Online, junto con una reforma electoral que conserva la propuesta de suspender las PASO en 2027. El oficialismo y la oposición alcanzaron un principio de acuerdo para aprobar la iniciativa sobre apuestas en los términos sancionados por Diputados.

En paralelo, el oficialismo buscará imponer su propia propuesta para combatir los sitios ilegales de apuestas. El debate se da en medio de la presión de la Iglesia y de los gobernadores.

La advertencia de Maximiliano Ferraro por la ley de ludopatía

El diputado y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, advirtió sobre el tratamiento en particular del proyecto y señaló que cualquier cambio podría alterar su recorrido legislativo.

“si se modifica o se cae algún artículo, el proyecto vuelve a Diputados, y si no se incluye en las extraordinarias, la ley puede caerse”.

Reforma electoral y suspensión de las PASO en 2027

Después de siete meses de idas y vueltas, la Cámara alta someterá a votación la reforma electoral. Aunque el texto llega recortado al recinto, mantiene el punto central para el Gobierno: suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en 2027.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se mostró optimista sobre la posibilidad de que el oficialismo reúna los votos necesarios para aprobar la reforma. Consultado sobre ese respaldo, respondió: “Yo estoy convencido que si”.