Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

El SMN emitió advertencias naranja y amarilla para varias provincias este miércoles 25 de noviembre. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo ocasional y fuertes ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por tormentas fuertes en distintos sectores del norte, el oeste y el centro este de la Argentina para este miércoles 25 de noviembre. El pronóstico contempla ráfagas de hasta 70 km/h en el marco de un escenario de inestabilidad.

El organismo emitió alertas de nivel naranja y amarillo. La primera advierte por fenómenos potencialmente peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente; la segunda señala posibles eventos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Alerta naranja por tormentas en Salta y Formosa

El nivel naranja rige en el extremo norte del país. En Salta, alcanza una franja del norte provincial, en el límite con Bolivia. En Formosa, comprende sectores del oeste, el centro y el norte, a lo largo de la frontera septentrional.

En esas zonas podrían registrarse tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en períodos breves, intensa actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

Qué provincias tienen alerta amarilla por lluvias

La advertencia amarilla abarca áreas de distintas regiones. En el norte y el noreste, incluye sectores del norte de Salta cercanos al área bajo alerta naranja, el extremo noreste de Jujuy y gran parte de Misiones, incluida la zona de Posadas.

En Cuyo, el aviso comprende sectores del este y el centro de San Juan, el centro y el oeste de La Rioja, además de áreas cordilleranas y precordilleranas del sur de Catamarca. En la provincia de Buenos Aires, alcanza toda la franja costera atlántica, desde el Partido de La Costa hasta el sur bonaerense.

Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes

Ante el pronóstico, el SMN aconseja permanecer en construcciones cerradas, como viviendas, escuelas o edificios, y evitar salir si no es necesario. También recomienda mantenerse lejos de artefactos eléctricos y no usar teléfonos con cable.

Además, pide no circular por calles inundadas o zonas anegadas y retirar o asegurar objetos que el viento pueda desplazar, como macetas, sillas y toldos. Si entra agua en la vivienda, se recomienda cortar preventivamente el suministro eléctrico.