Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El Presidente cumple una agenda oficial de 24 horas en Asunción, que incluye un encuentro bilateral con su par paraguayo y una reunión con empresarios. En paralelo, el Gobierno asignó casi 60.000 millones de pesos al sistema de bomberos voluntarios y emergencias.

El presidente Javier Milei llegó a Paraguay para mantener una reunión bilateral con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia en reemplazo de Santiago Peña. El encuentro se realizará en el Palacio de López, en Asunción, como parte de una agenda oficial de 24 horas.

La salida de Peña se produjo en medio de la crisis vinculada al Ueno Bank y después de un juicio político que derivó en su destitución. El pasado 13 de noviembre, Milei y Alliana habían informado que conversaron por teléfono y acordaron reunirse «próximamente».

La agenda de Javier Milei en Asunción

La actividad del mandatario argentino comenzará a las 10.15 con una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria. Allí será recibido por el canciller paraguayo, Rubén Ramírez.

A las 10.30, Milei participará de una ceremonia de recepción en el Palacio de López, con honores militares, la entonación de los himnos nacionales y el saludo de las delegaciones. Cinco minutos después mantendrá el encuentro bilateral con Alliana y, a las 11, encabezará una reunión ampliada con las delegaciones de ambos países. A las 11.45, los cancilleres ofrecerán una declaración a la prensa.

Reunión con empresarios y regreso a Buenos Aires

Por la tarde, a las 15.30, el Presidente se reunirá con referentes del sector empresarial en el Salón Libertad del Palacio de López. Allí también dará unas palabras y concluirá sus actividades oficiales en Paraguay.

El vuelo presidencial de regreso a la Ciudad de Buenos Aires tiene prevista su partida a las 9 del viernes.

El Gobierno asignó casi 60.000 millones de pesos a los bomberos

En otra medida oficial, el Gobierno nacional destinó 59.330.748.051 pesos al sistema de bomberos voluntarios y emergencias. Los fondos se distribuirán entre cuarteles registrados de todo el país, federaciones provinciales, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y organismos estatales con responsabilidades de fiscalización y respuesta ante emergencias.

La asignación quedó establecida mediante la resolución 1217/2026 del Ministerio de Seguridad de la Nación, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva. Del total, 46.277 millones de pesos se repartirán entre 1.076 asociaciones de bomberos voluntarios, que recibirán 43 millones de pesos cada una.

El dinero podrá destinarse a la compra de equipamiento, materiales, indumentaria y otros elementos para combatir incendios y fortalecer la protección civil. También podrá utilizarse para conservar y mantener los recursos disponibles.