El gobernador recorrió Bahía Blanca, Coronel Rosales y Tres Arroyos, distritos donde La Libertad Avanza se impuso en las últimas legislativas. En Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles expresó su apoyo a una eventual candidatura presidencial de Kicillof.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof visitó Bahía Blanca, Coronel Rosales y Tres Arroyos, tres distritos del sur provincial donde el peronismo enfrenta dificultades para consolidar su apoyo electoral. En Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles le expresó un fuerte respaldo y se pronunció a favor de que el mandatario asuma nuevas responsabilidades, en un mensaje interpretado como un apoyo a una eventual candidatura presidencial.

“Le pido a Dios que lo bendiga. Que lo deje seguir caminando como camina, de una manera recta por la vida. Y fundamentalmente que le abra camino a nuevas responsabilidades, que usted se las merece”, le dijo Susbielles. El gesto tuvo especial repercusión en una ciudad donde La Libertad Avanza obtuvo una amplia victoria en las últimas elecciones legislativas.

El respaldo de Susbielles a Kicillof en Bahía Blanca

El intendente también destacó la asistencia provincial durante las inundaciones, mientras cuestionó la falta de acompañamiento del Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei. “Nadie cumplió con Bahía en los últimos 100 años como este señor que está aquí”, afirmó, al señalar al gobernador.

Susbielles sostuvo que, pese al abandono nacional, nunca se había realizado tanta obra pública en la ciudad como en la actualidad. “Cuando más lo necesitábamos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires estuvo presente, acompañándonos y poniendo en marcha las obras necesarias para reconstruir la ciudad”, agregó.

La recorrida por Coronel Rosales y Tres Arroyos

En el equipo de Kicillof reconocieron que les sorprendió el énfasis del respaldo de Susbielles, quien no integra el Movimiento Derecho al Futuro. También formó parte de la recorrida el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, integrante de ese espacio.

Durante su paso por Coronel Rosales, Kicillof cuestionó la orientación económica del Gobierno nacional y respondió a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el riesgo país. “Lo que tiene que cambiar es la política, la orientación que eligió el Gobierno actual. Toto Caputo dijo que el riesgo país se fue por las nubes por culpa mía y yo estoy en Pehuen Có. Estoy acá inaugurando un parque solar. ¡Hermano, háganse cargo de una!”, expresó.

La interna peronista y el mapa electoral bonaerense

Los tres distritos visitados están gobernados por intendentes de Fuerza Patria, aunque el antiperonismo tiene un peso importante en sus electorados. La Libertad Avanza ganó por amplio margen en Bahía Blanca, Coronel Rosales y Tres Arroyos en las elecciones legislativas de octubre. En Bahía Blanca, el resultado se produjo incluso después de la visita de Milei tras las inundaciones, cuando les dijo a los vecinos que confiaba en que podían arreglárselas solos.

La visita también se dio en un contexto de movimientos dentro del peronismo. La semana anterior, varios integrantes de la liga de intendentes a la que pertenece Susbielles participaron del acto organizado por Sergio Massa por el Día de la Militancia, en San Fernando. Entre ellos estuvieron Federico Otermín, Mariel Fernández y Federico Achával, en una convocatoria que expuso un armado propio y pareció desafiar al que impulsa Kicillof.

Con la interna peronista cada vez más activa, el respaldo de Susbielles al gobernador y a sus aspiraciones de asumir nuevas responsabilidades políticas llamó especialmente la atención.