La canciller Elina Valtonen llegó a Buenos Aires con una delegación de empresarios y destacó el potencial argentino para desarrollar inteligencia artificial. También pidió mantener el compromiso con Ucrania y valoró las reformas económicas.

La canciller de Finlandia, Elina Valtonen, llegó este miércoles a Buenos Aires junto con una delegación de empresarios, como parte de una gira que también incluyó Chile. En su visita, planteó dos ejes para la relación bilateral: la defensa del derecho internacional y una posible asociación económica y tecnológica con la Argentina.

Helsinki busca que el país mantenga una posición clara de respaldo a Ucrania y propone aprovechar los minerales críticos, la energía y otros recursos argentinos para integrarse a la cadena de valor de la inteligencia artificial, sin quedar subordinado a Estados Unidos ni a China. Valtonen también elogió las reformas económicas del Gobierno y expresó su expectativa de que la Argentina siga avanzando en esa dirección.

La canciller de Finlandia destacó la apertura económica argentina

Durante una entrevista en Buenos Aires, la ministra sostuvo que espera que el país avance hacia una sociedad más transparente y confiable. "Lo único que puedo decir, desde la perspectiva europea, es que esperamos que la Argentina continúe avanzando hacia una sociedad más transparente y confiable. No tanto pensando en los inversores internacionales, sino en la propia población argentina", afirmó.

Valtonen estuvo acompañada por el embajador finlandés, Veikko Roobert Kiljunen, quien inició su misión en la Argentina en septiembre pasado. El diplomático encabezó el martes por la noche la celebración del Día Nacional de Finlandia.

Finlandia alertó sobre la guerra híbrida de Rusia

Consultada sobre el riesgo de una escalada en Europa, Valtonen aclaró que la expansión de la guerra alude, entre otros aspectos, a la caída de municiones rusas fuera de Ucrania. Señaló que Rusia es el agresor y que lleva más de doce años en guerra con ese país, mientras que la invasión a gran escala se acerca a los cinco años.

"Es una tragedia enorme para la sociedad ucraniana, especialmente ahora que Rusia está atacando deliberadamente a la población civil y a las infraestructuras eléctricas, mientras se acerca el invierno."

La canciller también advirtió sobre las operaciones de influencia y la guerra híbrida rusas. Mencionó actividades en África occidental, donde, según dijo, Rusia habría promovido golpes militares para desestabilizar sociedades y alentado la llegada de migrantes a Europa con el mismo propósito. Además, indicó que Moscú lleva al menos una década realizando operaciones de desinformación en Europa, incluidos ciberataques y otros ataques cada vez más frecuentes.

Sobre los incidentes recientes en el mar Báltico, en los que un buque de carga ruso fue atacado con drones, se incendió y terminó en aguas territoriales finlandesas, Valtonen dijo que todavía faltaban datos por confirmar. El episodio fue atribuido a Ucrania y, según la ministra, el barco aparentemente estaba vinculado con la economía de guerra rusa.

"Por supuesto que esto nos afecta de cerca porque Finlandia depende mucho del transporte a través del mar Báltico. Y nosotros tenemos muy claro que nuestro espacio aéreo y nuestro territorio no deben ser utilizados para actividades hostiles, sea quien sea quien las lleve adelante. Somos extremadamente estrictos en ese sentido."

El mensaje de Finlandia sobre democracia y valores compartidos

Al ser consultada por las abstenciones argentinas en votaciones de Naciones Unidas y por sus votos negativos en asuntos de género y protección de niñas y mujeres, la canciller dijo que no buscaba indicarle al Gobierno qué decisiones tomar. Remarcó que la Argentina es una democracia y que las definiciones corresponden a su ciudadanía.

"No estoy aquí para decirle al Gobierno argentino qué debe hacer, porque eso le corresponde decidirlo al pueblo argentino, y la Argentina es una democracia."

Valtonen afirmó que ambos países comparten valores vinculados con la libertad y la soberanía, pese a sus diferentes trayectorias. También recordó que la Argentina fue el primer país fuera de Europa en reconocer la independencia de Finlandia, en 1918.

La ministra explicó que Finlandia era uno de los países más pobres de Europa cuando alcanzó la independencia, hace más de cien años, y que actualmente se encuentra entre los más avanzados en tecnología y otros campos. Atribuyó ese desarrollo a la inclusión, la igualdad de oportunidades, la educación y la formación del capital humano.

Educación, confianza y Estado de derecho

"Nuestra fórmula se basa en dos cosas. En primer lugar, incluir a todos y empoderar plenamente a las personas. Que los chicos y las chicas puedan tener los mismos sueños. Que todos tengan la posibilidad de alcanzar lo que quieran en la vida. Y concentrarnos en la educación, en el capital humano. Finlandia tiene recursos naturales, pero nada comparable con los de la Argentina. Por eso, básicamente, lo que tenemos que hacer es confiar en la gente. Y no solamente a través de la educación, sino también permitiendo que todos puedan intentar, asumir riesgos, emprender, participar en el mercado laboral. Así es como construimos nuestro Estado de bienestar", expresó.

Valtonen vinculó ese modelo con la transparencia institucional y la confianza ciudadana. "Pero esto también está vinculado con tener una democracia transparente. Somos el país menos corrupto del mundo. La gente confía en su Gobierno, por eso el Estado de derecho es extremadamente importante. Espero que las reformas que se están llevando adelante aquí tengan éxito", afirmó.

En ese contexto, agregó: "Y quiero recordar que Finlandia fue el primer país de Europa en".