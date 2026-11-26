El exministro de Economía ratificó que quiere competir por la Presidencia y cuestionó tanto una eventual alianza electoral con el oficialismo como la suspensión de las PASO. También criticó las formas de Javier Milei y contó que Mauricio Macri le expresó su apoyo.

Hernán Lacunza ratificó su intención de competir por la Presidencia y sostuvo que el PRO no debería presentarse en alianza con La Libertad Avanza. El economista, de 57 años y con más de tres décadas de trayectoria en el sector privado y la administración pública, fue ministro de Economía bonaerense y nacional.

Integrante del PRO, también cuestionó que el partido haya respaldado la suspensión de las PASO. Según planteó, la definición sobre las candidaturas debe quedar en manos de los votantes y no depender de acuerdos entre dirigentes.

Lacunza confirmó su candidatura presidencial

Consultado sobre cómo se define, Lacunza respondió: "Candidato a presidente. Es lo que me define en este momento de mi vida, donde tengo la la libido y la vocación puesta". Explicó que su paso por los ministerios de Economía tuvo una dimensión política, además de técnica, por la necesidad de negociar con el Congreso, las legislaturas, los gremios y la Justicia.

El dirigente afirmó que no piensa abandonar la carrera electoral. "No voy a parar, no voy a detenerme porque es una convicción, y también un deseo", señaló. Agregó que solo la decisión de la ciudadanía podría hacerlo cambiar de idea y descartó convertirse en una pieza de negociación o aceptar un lugar en una lista legislativa.

El PRO y una posible alianza con La Libertad Avanza

Lacunza reconoció que dentro del PRO no existe una posición unánime sobre un acuerdo con el oficialismo. "Hay algunos dirigentes que respeto y dicen que tenemos que ir con La Libertad Avanza. Otros, como yo, decimos que no", expresó. También dijo que pueden presentarse otros candidatos y sostuvo que la decisión final corresponde a los votantes, tanto del PRO como de otros espacios.

Sobre la suspensión de las PASO, manifestó su desacuerdo y la calificó como "un error para el país". Argumentó que las reglas electorales no deberían modificarse cuando el proceso ya está en marcha y defendió que sea la ciudadanía la que elija a los candidatos.

La charla con Mauricio Macri y las críticas a Milei

El economista contó que habló con Mauricio Macri sobre la posibilidad de competir. Según relató, el expresidente le dijo que no sería candidato y, tras escuchar la decisión de Lacunza, le respondió: "Corré y yo después te voy a apoyar".

Además, Lacunza cuestionó las formas del presidente Javier Milei. Dijo que le generan irritación y tristeza, y sostuvo que los insultos y las descalificaciones hacia periodistas, economistas u opositores constituyen violencia y pueden servir para censurar, callar o condicionar.

En su mirada sobre el escenario político, también expresó preocupación por la polarización y recordó un mensaje que atribuyó a la visita del papa León XIV: "Los perdedores importan". Lacunza sostuvo que la dirigencia debe escuchar a la sociedad y evitar presentar la política como una elección entre opciones irreconciliables.