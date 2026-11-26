La senadora plantea que mejorar la economía cotidiana será clave para las chances electorales del oficialismo. Mientras mantiene abiertas distintas alternativas, construye redes políticas en todo el país y busca preservar a sus dirigentes.

Patricia Bullrich volvió a plantear que mejorar la economía cotidiana de los argentinos será determinante para llegar con posibilidades a las elecciones de 2027. La senadora sostiene que es necesario corregir el rumbo dentro de las restricciones del modelo económico de Javier Milei, a quien reconoce como líder actual del proyecto cuya continuidad busca garantizar.

Sin embargo, Bullrich no descarta sus propias aspiraciones presidenciales. Considera que está preparada para volver a competir por la jefatura de Estado, como hizo en 2023, aunque evita confirmar que su esfuerzo esté orientado a respaldar una eventual reelección de Milei. En sus planteos, pone el foco en la continuidad del modelo antes que en una afiliación partidaria.

Las alternativas de Bullrich para las elecciones de 2027

La dirigente mantiene abiertos distintos escenarios y se prepara para cada uno. Aunque se muestra cautelosa a la hora de hablar de una candidatura presidencial, trabaja para estar lista si le toca competir y se presenta como una dirigente con experiencia para asumir ese desafío.

Entre las opciones que contempla figuran acompañar una búsqueda de reelección de Milei, posiblemente como candidata a vicepresidenta; encabezar una fórmula para intentar sostener el rumbo durante otros cuatro años, o apartarse de la disputa y permanecer en el Senado. En cualquiera de esos caminos, busca evitar que los dirigentes de su espacio queden fuera del escenario electoral.

Un armado federal para sostener su espacio político

Con limitaciones para trasladarse por cuestiones personales, Bullrich concentra su agenda presencial en la Ciudad de Buenos Aires, pero conserva vínculos y construye redes en distintas provincias. Su estrategia apunta a mantener cerca a quienes la acompañaron en la campaña de 2023 y siguen formando parte de su espacio.

La senadora sostiene reuniones periódicas con dirigentes de todo el país. Entre ellos hay referentes que tuvieron diferencias con la conducción libertaria, como el tucumano Mariano Campero. Bullrich busca contenerlos para que no se alejen y, al mismo tiempo, fortalecer su propio armado político.

En esa red participan diputados nacionales, legisladores provinciales, concejales, intendentes y gobernadores. Algunos referentes viajan hasta el Senado para reunirse con ella o tomarse una fotografía. La construcción busca mostrar volumen político y mantener a su equipo en condiciones de disputar lugares, tanto si Bullrich compite como si acompaña al Presidente.