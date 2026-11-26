La Cámara Federal consideró prematuro el cierre de la investigación sobre presuntos aportes de los hermanos del ministro a la organización. La decisión reavivó interrogantes políticos sobre el momento de la reapertura y sus posibles efectos en el Gobierno.

La Cámara Federal reabrió la investigación que analiza presuntos vínculos entre integrantes de la familia del ministro de Economía, Luis Caputo, y el financiamiento de Revolución Federal, grupo señalado por promover discursos de odio y violencia. Los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola entendieron que el cierre del expediente había sido prematuro.

La resolución se conoció mientras Caputo realizaba entrevistas en distintos canales y plataformas de streaming, donde rechazó que la economía atraviese una recesión y atribuyó la caída de la actividad a factores como el Mundial y las lluvias. También responsabilizó al kirchnerismo por el aumento del riesgo país.

Qué se investiga en la causa contra los hermanos de Caputo

El juez Marcelo Martínez de Giorgi había sobreseído a los hermanos del ministro. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el dirigente social Juan Grabois apelaron esa decisión. La Cámara consideró que todavía había elementos que debían analizarse en torno a los presuntos aportes a la organización liderada por Jonathan Morel.

Entre los puntos bajo investigación figuran trabajos de carpintería contratados por Rossana Caputo, hermana del ministro, a Morel y personas de su entorno. Según su relato, los contactó después de encontrar una carpintería durante un paseo por Boulogne. Los encargos habrían sido para un country y un edificio en Vaca Muerta, a más de mil kilómetros de distancia. La causa también examina que Morel y sus allegados no tenían experiencia previa en la fabricación de muebles.

La reapertura y las lecturas políticas en el Gobierno

La decisión generó interrogantes por el momento en que se produjo y por sus posibles implicancias políticas. Una interpretación planteada es que la reapertura podría funcionar como un mensaje para el ministro, incluso como una presión para que deje el cargo. Sin embargo, no se informó quién habría impulsado una eventual maniobra ni existe una confirmación pública de esa hipótesis.

En ese análisis aparece el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a quien se vincula con los camaristas. También se menciona una posible articulación política entre Karina Milei, los Menem y Mahiques, en un sector del oficialismo que considera que la continuidad del proyecto presidencial depende de una mejora económica o de un cambio en la conducción del área. Estas interpretaciones no forman parte de los fundamentos judiciales conocidos.

Los antecedentes de los camaristas y otras causas de Caputo

Las trayectorias de los jueces también fueron señaladas en las lecturas políticas de la resolución. Yadarola fue vinculado con apoyos peronistas en el Senado y con un viaje a Lago Escondido organizado por el Grupo Clarín, en el que también habría participado Mahiques. Bertuzzi fue designado durante la presidencia de Mauricio Macri y continuó en el cargo durante el gobierno de Javier Milei. Llorens, por su parte, fue nombrado durante la gestión de Macri, con el respaldo del entonces titular de la SIDE, Gustavo Arribas, y del entonces viceministro de Justicia Santiago Otamendi.

La reapertura contrasta con otros fallos recientes favorables a Caputo: en pocos días, la Justicia lo sobreseyó en una causa vinculada con la deuda a cien años que emitió y que, según la investigación, también habría comprado mediante una sociedad radicada en las Islas Caimán. Además, quedó apartado de una causa sobre el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. El expediente sobre Revolución Federal, en cambio, volverá a ser investigado.

El fallo no determina la responsabilidad penal de los hermanos del ministro. La Cámara dispuso que la pesquisa continúe para analizar las pruebas y esclarecer el alcance de los presuntos vínculos financieros. La decisión volvió a poner bajo atención una causa que involucra a la familia de Caputo y abrió preguntas sobre sus consecuencias dentro del oficialismo.