Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

El ministro vinculó su continuidad a la decisión del Presidente y atribuyó la suba del dólar al contexto internacional. No respondió sobre el Riesgo País y defendió el aumento de las tarifas.

En medio de la tensión cambiaria y de nuevos máximos del Riesgo País y el dólar, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó un escenario de volatilidad y condicionó su continuidad en el Gobierno a la decisión del presidente Javier Milei.

Consultado sobre cuánto tiempo seguirá en el cargo, Caputo respondió: "Mientras el Presidente quiera siempre sí".

Caputo atribuyó la suba del dólar al contexto internacional

El ministro relativizó el avance de la divisa, que cerró la jornada en 1630 pesos, y lo relacionó con los movimientos de los mercados globales. "La suba del dólar, si lo ves, es muy compatible con lo que pasó con el dólar en el mundo, producto de lo que pasó la última semana en el mundo. El dólar se apreció contra todas las monedas de la región", sostuvo.

Además, defendió los aumentos de las tarifas de servicios, que representan una parte importante de los gastos mensuales de muchas familias, y afirmó: "Es eficiente".

El ministro evitó referirse al Riesgo País

Caputo no respondió sobre la fuerte suba del Riesgo País ni hizo comentarios acerca de las intervenciones del Gobierno para contener los dólares financieros.

La continuidad del titular de Economía quedó ligada a la decisión de Milei. En paralelo, el escenario político suma cuestionamientos: Karina Milei habría dejado de respaldarlo, mientras que la senadora Patricia Bullrich viene señalando desde hace semanas que la economía no avanza por el rumbo adecuado.