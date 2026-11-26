El ex jefe de Gobierno porteño y el ex futbolista recorrieron el Premetro y respaldaron un proyecto para proteger y modernizar el servicio. La iniciativa propone sumar unidades, reducir las esperas y extender la traza.

Horacio Rodríguez Larreta y Claudio "el Turco" García recorrieron este miércoles el Premetro, dialogaron con pasajeros y reclamaron mejoras para el transporte público en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el viaje, coincidieron en la necesidad de invertir en el servicio.

La actividad buscó dar visibilidad a un proyecto de ley presentado en septiembre por el Partido Integrar, conducido por Daniel Amoroso. Larreta, ex jefe de Gobierno porteño y actual legislador, se comprometió a impulsar la iniciativa desde su banca. "Contá conmigo, Turco", le dijo al ex futbolista de Racing.

Qué propone el proyecto para proteger y modernizar el Premetro

La propuesta busca establecer por ley la protección del Premetro y que cualquier decisión que implique reducir o eliminar el servicio deba contar con autorización de la Legislatura. También plantea incorporar nuevas unidades, acortar los tiempos de espera, realizar obras en las estaciones y extender el recorrido hacia barrios con menor conectividad.

El proyecto fija un plazo de seis meses para elaborar un programa de modernización y de un año para estudiar posibles ampliaciones de la red. Según datos que el Partido Integrar obtuvo mediante pedidos de acceso a la información pública, en 2025 se ejecutó el 28 por ciento de las partidas presupuestarias destinadas al Premetro.

El reclamo de García y el escenario político porteño

García celebró el respaldo de Larreta y cuestionó la gestión de Jorge Macri. El ex futbolista reclamó que la Ciudad garantice la continuidad del Premetro y amplíe su recorrido. En paralelo, desarrolla actividades junto al Partido Integrar en clubes y barrios del sur de la Capital.

La recorrida también tuvo una lectura política, aunque no hubo anuncios sobre un eventual acuerdo electoral. Ambos participaron en los comicios de 2025 y el encuentro se produjo mientras comienzan a tomar forma los armados para 2027. Desde el entorno de Larreta negaron que exista un entendimiento: "No hay nada concreto ni con el Turco, ni con nadie. Tiene buena onda con él por Racing".

Larreta encabezó la lista de Volvamos Buenos Aires en las elecciones legislativas porteñas de mayo de 2025. García, en tanto, se presentó como candidato a diputado nacional por la Ciudad. Tras dejar el PRO y regresar a la Legislatura, el ex jefe de Gobierno busca recuperar protagonismo político. La semana pasada publicó un video de campaña realizado con inteligencia artificial en el que proponía "eliminar el muro" que divide a la Ciudad del conurbano.

García ya había impulsado una iniciativa legislativa junto a su espacio: a fines de octubre, la Legislatura porteña aprobó un proyecto para establecer una jornada dedicada a la prevención de los consumos problemáticos de sustancias. Ahora, sumó a Larreta a su reclamo por el transporte público, en una imagen que reúne a dos figuras de ámbitos distintos a poco más de un año del recambio de autoridades porteñas.