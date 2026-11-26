En su primer informe de gestión como jefe de Gabinete, Diego Santilli expuso durante 56 minutos y destacó indicadores económicos, de seguridad y política exterior. No se refirió al recalentamiento de la economía y llamó a respaldar otro mandato de Javier Milei.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó en el Senado su primer informe de gestión desde que asumió el cargo. Durante un discurso de 56 minutos, defendió los resultados del Gobierno de Javier Milei, elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, y pidió la reelección del Presidente. No hizo menciones al recalentamiento de la economía.

"Hace casi tres años, la Argentina era un país en ruinas. Un país en plena debacle. Un país que había dejado de creer en sí mismo. Un país en coma farmacológico", afirmó Santilli al comenzar su exposición, en la que repasó lo que considera logros de la gestión libertaria.

Santilli pidió la reelección de Javier Milei

El funcionario sostuvo que el Gobierno evitó una crisis y planteó que el oficialismo debe continuar en el poder. "No hubo estallido, hubo crecimiento. No se cayó a los seis meses, ahora va por la reelección. Y con el mínimo histórico de legisladores, se sancionaron las reformas más profundas de la República Argentina", expresó.

Santilli definió el presente como "un momento bisagra de la historia Argentina" y afirmó que el año próximo se decidirá "si avanzamos o volvemos para atrás". También describió la situación recibida como una crisis que, según dijo, no se limitaba a la economía, sino que alcanzaba las áreas educativa, social, sanitaria, de infraestructura y cultural.

Los datos económicos que presentó en el Senado

En materia económica, el jefe de Gabinete aseguró que la inflación anual bajó del 211 por ciento al 30 por ciento y que la pobreza se redujo del 57 por ciento al 32 por ciento. Además, destacó que el país acumula tres años consecutivos de superávit financiero.

"Se redujeron o eliminaron 25 impuestos: casi 4 puntos del PBI que volvieron al bolsillo del que trabaja y produce. Son 28.000 millones de dólares recuperados para los argentinos", afirmó. También señaló que se aprobaron 30 proyectos de inversión bajo el RIGI, por casi 80.000 millones de dólares, y que las exportaciones llegaron a 87.000 millones de dólares durante los primeros diez meses del año.

Seguridad, narcotráfico y relaciones exteriores

Al referirse a la seguridad, Santilli sostuvo que los piquetes pasaron de más de 9.000 a cero y que la Argentina alcanzó "la tasa de homicidios más baja de su historia". Asimismo, indicó que durante este año se realizaron más de 17.000 procedimientos contra el narcotráfico.

"Rosario dejó de ser la capital del narcotráfico. Y si se pudo ahí, se puede en cualquier lugar de la Argentina. Se puede en el conurbano; en cada barrio donde hoy los vecinos viven con rejas y miedo. No es una cuestión de recursos: es una cuestión de decisión política y de defender a las víctimas. Y no a los delincuentes", expresó. Cuando mencionó la provincia de Buenos Aires, senadores peronistas le señalaron que estaba haciendo campaña.

Sobre política exterior, el ministro coordinador afirmó que el país "volvió a estar del lado de la libertad y las democracias occidentales". En contraste, dijo que antes la Argentina estaba "aislada y alineada con lo peor del planeta" y mencionó a Cuba, Venezuela, Nicaragua e Irán como socios de ese período. También pidió que se trate la ley de "soberanía", que está en la Cámara de Diputados y será debatida durante el período extraordinario de sesiones.

El respaldo a Caputo y el cruce por los muñecos del Garrahan

Santilli elogió a casi todos los ministros del Gobierno, incluido Luis Caputo, cuestionado por la suba del riesgo país y del dólar. También destacó a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. En un intercambio con la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, retomó el antiguo lema de campaña de la senadora: "El que las hace, las paga".

Antes del informe, Bullrich cuestionó que en las bancas peronistas hubiera muñecos que representaban el reclamo del hospital Garrahan. La vicepresidenta Victoria Villarruel coincidió y pidió que los retiraran. Una vez finalizada la exposición, comenzó el turno de preguntas de los senadores; después del primer bloque de consultas, Santilli solicitó un cuarto intermedio.