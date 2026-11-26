La Cámara Federal porteña ordenó que continúe la investigación sobre Flavio y Rossana Caputo, acusados de financiar a la organización Revolución Federal. Los jueces consideraron prematuro cerrar la causa y dispusieron que se produzcan nuevas pruebas.

La Cámara Federal porteña revocó los sobreseimientos de Flavio y Rossana Caputo en la causa que investiga los ataques de la organización Revolución Federal contra dirigentes políticos. El expediente volverá a primera instancia para que continúe la investigación sobre presuntos pagos a Jonathan Morel, uno de los referentes de la agrupación.

Los hermanos Caputo, vinculados a la firma Caputo Hermanos S.A. y hermanos del ministro de Economía, Luis Caputo, habían sido sobreseídos por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Las querellas de Cristina Fernández de Kirchner y del diputado Juan Grabois apelaron esa decisión y pidieron que se realizaran nuevas medidas de prueba.

La Cámara pidió nuevas pruebas sobre los pagos a Morel

La Sala I, integrada por Pablo Bertuzzi, Pablo Yadarola y Mariano Llorens, concluyó que todavía no estaban dadas las condiciones para desvincular a los hermanos de la causa. La fiscalía, a cargo de Gerardo Pollicita, no se había opuesto a los sobreseimientos.

La investigación se centró, entre otros aspectos, en pagos millonarios realizados desde los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara del Sur, administrados por Caputo Hermanos S.A., a Morel. El dinero habría sido abonado por trabajos de carpintería destinados a amueblar un edificio en Añelo, Neuquén, a más de 1.100 kilómetros del taller del cofundador de Revolución Federal.

Los pagos se realizaron durante el período de mayor actividad de la organización, que protagonizó escraches contra dirigentes políticos y difundió llamados a matar a la entonces vicepresidenta. La agrupación dejó de actuar después del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, cometido por Fernando Sabag Montiel el 1 de septiembre de 2022.

Las querellas cuestionaron el origen de los trabajos

Las querellas sostuvieron que la contratación pudo haber funcionado como una pantalla para financiar a la organización y señalaron inconsistencias en el relato de Rossana Caputo sobre cómo llegó a conocer a Morel. Según declaró, se interesó en sus muebles mientras caminaba por Boulogne, en la zona norte del conurbano bonaerense. La carpintería, de acuerdo con lo planteado en la causa, no tenía cartel a la calle; Morel había contado que aprendió el oficio mediante videos de YouTube.

Al dictar los sobreseimientos, Martínez de Giorgi había reconocido la existencia del vínculo comercial, pero consideró que no había pruebas de que los pagos se hubieran destinado a financiar actividades ilícitas. En su resolución sostuvo:

“No se obtuvo elemento alguno que permita considerar que el trabajo otorgado a J. M (Jonathan Moreli) ni las ganancias recibidas por ellos, hubieran tenido una finalidad delictiva o hayan sido destinadas a financiar las actividades ilícitas por las cuales actualmente se encuentra sometido a éste proceso penal”.

Bertuzzi y Yadarola consideraron que el cierre de la causa fue prematuro. En su voto conjunto afirmaron:

“Consideramos que aún no se encuentran dadas las condiciones previstas por el art. 336 inc. 2 del C.P.P.N para sobreseer a los encausados, lo que torna prematuro al pronunciamiento puesto en crisis, pues no se verifica el estado de certeza negativa requerido por la norma”.

El tribunal ordenó que siga la investigación

Los jueces también destacaron el planteo de las querellas y la necesidad de resguardar su derecho a la justicia y a una tutela judicial efectiva. Señalaron que corresponde producir pruebas útiles para confirmar o descartar las hipótesis antes de cerrar definitivamente el expediente.

Entre las medidas mencionadas, consideraron relevante tomar declaraciones testimoniales a personas del círculo íntimo de Morel. Llorens acompañó la decisión y sostuvo:

“Entiendo que cerrar de manera definitiva e irrevocable el proceso en éste estadio procesal resulta prematuro, pues existen medidas probatorias pendientes de producción que podrían resultar conducentes para despejar las dudas planteadas por las querellas”.

Con los votos de los tres camaristas, quedó revocado el sobreseimiento y la causa deberá continuar en primera instancia. En su apelación, la querella de Cristina Fernández de Kirchner había expuesto inconsistencias de la investigación durante una audiencia realizada el 27 de octubre.