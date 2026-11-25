Martín Menem busca asegurar el respaldo de bloques aliados para obtener la media sanción este jueves. Provincias Unidas reclama cambios en biocombustibles y representación en el Consejo de la Magistratura.

El oficialismo negocia contrarreloj en la Cámara de Diputados para reunir los votos que le permitan aprobar la media sanción del Presupuesto 2027. La sesión está convocada para este jueves, desde el mediodía, y Martín Menem encabeza las conversaciones con los bloques aliados.

Las tratativas avanzaron con Provincias Unidas, aunque el acompañamiento de ese espacio, que suele votar dividido, sería parcial. El bloque responde a los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Martín Llaryora, de Córdoba; Ignacio Nacho Torres, de Chubut; y Carlos Sadir, de Jujuy.

Provincias Unidas reclama cambios en biocombustibles

Entre los planteos del espacio está la incorporación de un párrafo que permita avanzar con una nueva Ley de Biocombustibles. El Gobierno estaría dispuesto a aceptar ese pedido, mientras se trabaja en modificaciones al dictamen.

La advertencia de Provincias Unidas de no dar quórum también está vinculada con su reclamo por el lugar de la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura, que el oficialismo asignó al macrismo. La disputa contribuyó al fracaso de la sesión de la semana pasada, en la que La Libertad Avanza buscaba tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El malestar del bloque se profundizó después de que Menem no atendiera un pedido de representantes de Córdoba y Santa Fe, dos provincias productoras, para tratar en comisión la iniciativa de biocombustibles antes del 20 de noviembre, fecha límite del período ordinario para emitir dictamen.

Los votos que proyecta el oficialismo para el Presupuesto

La propuesta de biocombustibles ya cuenta con media sanción del Senado. La discusión se concentra en cómo distribuir el mercado interno entre las pymes no integradas, que compran materia prima, y las grandes aceiteras integradas. El texto aprobado por la Cámara alta garantiza inicialmente 6,5 puntos a las plantas no integradas y deja los otros 3,5 puntos sujetos a la competencia.

El dictamen del Presupuesto reunió el respaldo del PRO, la UCR y el MID, además del de diputados vinculados con los gobernadores Marcelo Orrego, de San Juan; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Raúl Jalil, de Catamarca. Con esos apoyos, el oficialismo calcula que podría superar los 130 diputados para abrir la sesión y aprobar el proyecto.

Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron dictámenes de minoría con diferencias respecto de la iniciativa enviada por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que plantea sostener el equilibrio fiscal.

Concesiones a los aliados y reclamos pendientes

Para buscar el respaldo de sus aliados, el Gobierno retiró el artículo que eliminaba la actualización automática de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo. También dejó afuera el apartado que modificaba el régimen y el financiamiento de las pensiones no contributivas por invalidez, e incorporó una disposición para garantizar recursos destinados a las prestaciones para personas con discapacidad.

El macrismo presentó siete pedidos de cambio. Entre los puntos que consiguió abrir a negociación figuran el pago de la deuda por coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, una reducción de impuestos y mayores controles sobre las concesiones viales. Además, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2032 el plazo para adherir al régimen de promoción autopartista.

Sobre el impuesto a los combustibles líquidos, se estableció que cada provincia podrá negociar por separado con el Poder Ejecutivo la distribución de los recursos recaudados que no fueron destinados al mantenimiento de rutas. En paralelo, seguía sin resolverse el financiamiento universitario: el Presupuesto prevé 7,3 billones de pesos, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclama 11 billones para cumplir con la ley.

El bloque Argentina Federal, integrado por diputados de Misiones, Salta, Formosa y San Luis, reclamó obras y fondos para financiar la Ley de Bosques.

Las proyecciones económicas del Presupuesto 2027

El proyecto, enviado por el Gobierno en septiembre, estima que la economía crecerá 3 por ciento en 2026 y 4 por ciento en 2027. También calcula una inflación anual del 29 por ciento para este año y del 18 por ciento para el próximo, junto con un dólar oficial de 1.847,60 pesos para diciembre de 2027.

Para 2027, la iniciativa proyecta un incremento del 5,5 por ciento en los recursos tributarios, pese a las rebajas previstas en los derechos de exportación y Bienes Personales. También contempla menores ingresos de la seguridad social por la aplicación del Fondo de Asistencia Laboral.

El Gobierno fundamenta el aumento de la recaudación en el IVA, el Impuesto a las Ganancias, las exportaciones y los impuestos a los combustibles. No prevé, en cambio, subas en los ingresos por el impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios. El gasto previsional, principal componente de las erogaciones nacionales, alcanzaría el 7,1 por ciento del PBI.

Junto con el Presupuesto, el oficialismo busca aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional quedó fuera de la agenda y podría incorporarse durante el período de sesiones extraordinarias.