La Cámara Federal porteña revocó los sobreseimientos de Flavio y Rosana Pía Caputo, hermanos del ministro de Economía. La investigación analiza transferencias por más de 6,5 millones de pesos a Jonathan Morel y personas de su entorno.

La Cámara Federal porteña ordenó reabrir la investigación sobre Flavio y Rosana Pía Caputo, hermanos del ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto financiamiento de Revolución Federal, un grupo de ultraderecha liderado por Jonathan Morel.

Los jueces Pablo Bertuzzi, Pablo Yadarola y Mariano Llorens, integrantes de la Sala I, revocaron los sobreseimientos que había dispuesto en septiembre el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. También hicieron lugar a las apelaciones presentadas por las querellas de Cristina Kirchner y del diputado Juan Grabois.

La Cámara consideró prematuro cerrar la causa

En su resolución, Bertuzzi y Yadarola sostuvieron que “no se verifica el estado de certeza negativa requerido por la norma” para clausurar definitivamente el expediente. Llorens, en tanto, consideró que el cierre “resulta prematuro”, ya que todavía hay medidas de prueba pendientes que podrían ayudar a despejar los planteos de las querellas.

La causa investiga pagos por más de 6,5 millones de pesos realizados por dos fideicomisos administrados por la sociedad Caputo Hermanos a Morel y personas de su entorno. Las transferencias, detectadas por la Unidad de Información Financiera, se concretaron principalmente entre enero y agosto de 2022.

Los pagos investigados y el emprendimiento en Añelo

Las operaciones fueron justificadas como trabajos de carpintería para un desarrollo inmobiliario en Añelo, Neuquén. El proyecto contemplaba un edificio destinado a alojar a trabajadores vinculados con la explotación del yacimiento petrolífero de Vaca Muerta.

Los camaristas señalaron como de “especial relevancia probatoria” los testimonios de Ailén Vallero, Evelyn Balboa y María Isabel Said, vinculadas con la operatoria comercial bajo análisis.

Los abogados de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, cuestionaron cómo Rosana Caputo conoció a Morel y le encargó el amoblamiento de un edificio completo, pese a la capacidad productiva que le atribuyeron. También objetaron que el 32 por ciento del presupuesto se hubiera abonado en efectivo, frente al 5 por ciento que, según la querella, representaba habitualmente esa modalidad en las operaciones de la empresa.

Las posiciones de la fiscalía y la defensa

La querella pidió además un nuevo peritaje para determinar si hubo sobreprecios y señaló una coincidencia temporal entre los desembolsos de los fideicomisos y el aumento de la actividad pública de Revolución Federal. Durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el grupo amenazó a dirigentes kirchneristas y fue denunciado por abogados de la expresidenta por presuntos vínculos con el atentado que sufrió en septiembre de 2022, una relación que no llegó a probarse.

En septiembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita había consentido los sobreseimientos, aunque reconoció la existencia de “ciertas irregularidades indiciarias”. Indicó que el análisis de llamadas y mensajes entre Morel y Rosana Caputo no detectó conversaciones sobre las actividades del dirigente fuera del ámbito laboral. Sin embargo, discrepó con el juez respecto de que todos los pagos estuvieran respaldados por órdenes de trabajo y advirtió inconsistencias en una de las facturas.

El defensor de los hermanos Caputo, Matías Cúneo Libarona, afirmó que ninguna pericia logró vincular a sus clientes con el financiamiento de Revolución Federal. También sostuvo que las operaciones fueron facturadas y que los muebles se instalaron en el edificio de Añelo, tal como había comprobado la investigación judicial.

Qué medidas deberá realizar el juez

Tras la decisión de la Cámara, Martínez de Giorgi deberá avanzar con las pruebas que aún están pendientes antes de volver a resolver la situación procesal de Flavio y Rosana Pía Caputo.