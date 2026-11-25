El ministro relativizó la percepción de que a muchas personas no les alcanza el dinero y defendió los indicadores económicos tras el dato de actividad de septiembre. En una jornada de definiciones políticas, también hubo novedades sobre universidades, protestas sindicales y proyectos en el Senado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó como una “sensación” la idea de que cada vez más personas no llegan a fin de mes y sostuvo que su análisis debe basarse en los indicadores económicos. Sus declaraciones se conocieron después de que el INDEC informara que la actividad registró un resultado negativo por segundo trimestre consecutivo.

“Es importante mirar los datos, porque si yo como ministro de Economía miro las percepciones, estoy haciendo una visión parcial. Tengo que mirar cómo está la economía en promedio”, afirmó Caputo en una entrevista televisiva. Reconoció que “hay gente que está mejor y gente que está peor” y comparó la situación actual con la de 2023.

Caputo defendió los indicadores económicos y cuestionó las percepciones

El titular de Economía aseguró que, “en todos los indicadores, el presidente Javier Milei ranquea como la mejor administración, por lejos, de las últimas tres, en todos los rubros”. También recordó que antes de las elecciones legislativas del año pasado circulaba “la sensación de que...” y que “se había llegado al colmo de ponerle un porcentaje”.

“Me decían que el 80% de la gente no llegaba a fin de mes y después el Presidente ganó por 17 puntos”, señaló. Y concluyó: “Hay algo raro entre esa percepción y la realidad. Yo me tengo que guiar por los datos y son contundentemente mejores”. Sobre el riesgo país, Caputo definió el “riesgo kuka” como la posibilidad de que el kirchnerismo gane las próximas elecciones. “Para mí, ese riesgo no existe”, expresó, aunque admitió que “influye en la economía, tuvo un impacto fuerte en octubre del año pasado”. Además, dijo: “Preferiría que la gente se dé cuenta de que el kirchnerismo no tiene chance”.

El Gobierno rechazó que la economía haya entrado en recesión

El viceministro de Economía, José Luis Daza, también cuestionó la interpretación del dato de actividad de septiembre. En una publicación titulada “Mensaje para el periodismo”, citó al Fondo Monetario Internacional y a un organismo estadístico de Estados Unidos para sostener que “dos trimestres consecutivos de caída del PBI no implican recesión”.

En otra actividad oficial, Caputo se reunió con Daza, el embajador de Corea del Sur, Chong Hwa Lee, y otros funcionarios de ese país. “Conversamos sobre las oportunidades para profundizar la cooperación económica entre ambos países y coincidimos en que nuestras economías son altamente complementarias”, publicó el ministro.

Universidades: un fiscal pidió ratificar la inconstitucionalidad del decreto

El fiscal general de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó que debe ratificarse la inconstitucionalidad del decreto del gobierno de Javier Milei que frenó la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional difundió una carta abierta dirigida a legisladores nacionales. Advirtió que las universidades atraviesan “una crisis sin precedentes que compromete las posibilidades de nuestro funcionamiento” y reclamó para 2027 un presupuesto que incluya los recursos previstos en la ley de financiamiento.

“De no modificarse en el recinto razonablemente el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, queremos advertir que las universidades públicas no podremos funcionar el próximo año”. “De ustedes depende el futuro de la educación superior pública de la nación”.

La CGT anticipó posibles paros y una marcha en diciembre

El cosecretario general de la CGT y dirigente de Camioneros, Octavio Argüello, adelantó que la central obrera prevé realizar ceses de tareas de cuatro horas durante diciembre. La medida todavía debe pasar por el Consejo Directivo y podría incluir una movilización contra las políticas del Gobierno.

“Se ha decidido, todavía tiene que pasar por el Consejo Directivo, hacer cese de servicios en el mes de diciembre y quizás acompañar con una gran marcha”.

Senado: tensión por la Ley de Ludopatía y otros proyectos

La vicepresidenta Victoria Villarruel afirmó que está haciendo “todo” para que la Ley de Ludopatía se apruebe este jueves en el Senado. Sin embargo, señaló que “es responsabilidad de quienes votan y de los referentes políticos a los que responden”. También informó que no podrá presidir la sesión, pese a que le corresponde como titular de la Cámara alta, por “el 48 viaje al exterior del presidente” Javier Milei, quien estará en Paraguay.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro reclamó que el Senado vote al día siguiente la sanción definitiva de un proyecto o lo devuelva con modificaciones a Diputados. Advirtió que, si el tratamiento se posterga para las sesiones extraordinarias, “se cae la media sanción de Diputados”.

Por su parte, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, insistió en que el programa económico requiere cambios “quirúrgicos” de cara a las elecciones del año próximo. También advirtió que “no alcanza con decir que todo mejorará en 2028”.

Milei viajará a Paraguay y el Gobierno simplificó normas del SENASA

El presidente Javier Milei prepara un viaje a Paraguay para este miércoles y mantendrá su primer encuentro con el presidente provisional, Pedro Alliana. El viaje será de pocas horas y la agenda principal se concentrará el jueves. Además, Milei compartió en redes sociales una imagen realizada con inteligencia artificial para burlarse del video que presentó el peronismo por el Día de la Militancia, en el que aparecía una imagen del expresidente Juan Domingo Perón.

El Gobierno, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, dejó sin efecto 4.346 circulares que regulaban distintos aspectos de la cadena productiva animal. La medida quedó oficializada mediante la Disposición 2/2026, publicada el 25 de noviembre en el Boletín Oficial, y fue presentada como parte de un proceso de simplificación y ordenamiento de las normas del organismo.

Inteligencia abrió una convocatoria con cinco días para inscribirse

La Secretaría de Inteligencia informó este miércoles que quedan cinco días para sumarse al Cuerpo de Inteligencia de la Nación.