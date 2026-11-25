La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado reclamó alivio tributario, crédito más accesible y medidas para mejorar la competitividad. También sostuvo que el Gobierno todavía tiene margen para corregir el rumbo antes de 2027.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, pidió al presidente Javier Milei implementar medidas económicas para aliviar la situación de los sectores más golpeados. La legisladora consideró que no alcanza con prometer una mejora a futuro y reclamó “cambios quirúrgicos”.

“No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”, afirmó Bullrich. Entre sus propuestas, mencionó reducir tributos, facilitar que las empresas compitan en los mercados internacionales y bajar las tasas de interés.

Bullrich reclamó crédito más accesible y alivio económico

La senadora sostuvo que el encarecimiento del financiamiento durante 2025 frenó la concesión de hipotecas y limitó el acceso al crédito para las empresas. “El crédito mueve una economía”, expresó, y planteó que una reducción sostenida de las tasas podría estimular el consumo y las inversiones para modernizar la industria.

Sus declaraciones se producen en un escenario de dificultades económicas y financieras. La expectativa de una recuperación perdió fuerza en los últimos meses, mientras persisten las dudas sobre la posibilidad de revertir la tendencia.

Recesión y suba del riesgo país, en el centro de la discusión

El INDEC informó que la actividad económica cayó un promedio de 1,8 por ciento en el tercer trimestre frente al segundo, en términos desestacionalizados. Con dos trimestres consecutivos de retroceso, el organismo confirmó una nueva fase de recesión, la segunda durante el gobierno de Milei.

En paralelo, el riesgo país, medido por JP Morgan, subió más de 3 por ciento y llegó a 1.131 puntos básicos. El indicador acumuló un incremento de 43,7 por ciento en noviembre.

La mirada de Bullrich sobre las elecciones y 2027

Al referirse a la necesidad de que la recuperación llegue a los hogares y a las empresas el próximo año, Bullrich advirtió: “Hay una elección en el medio”. Sin embargo, consideró que el Gobierno aún cuenta con tiempo para tomar medidas antes de la campaña de 2027. “Ahora estamos en una situación en la que tenemos tiempo para corregir el rumbo”, sostuvo.

La senadora no descartó una eventual candidatura presidencial, aunque evitó confirmar sus planes. “Cómo voy a estar posicionada, no lo sé. No es lo que estoy discutiendo”, señaló.

Algunas publicaciones de Bullrich en redes sociales alimentaron las especulaciones sobre su autonomía política dentro del oficialismo. En una apareció trabajando en su despacho mientras sonaba una canción de Lali Espósito, quien tuvo cruces públicos con Milei. En otra escribió: “Se vienen cosas...”, junto a un emoji de ojos.

Milei, por su parte, negó que la senadora pudiera dejar el Gobierno. “¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política. Yo creo que no (se va a ir)”, afirmó. También atribuyó los rumores a un “deseo del círculo rojo” y agregó: “Gran parte del círculo rojo es parte del status quo de los argentinos que están perdiendo con este modelo”.