Las autoridades isleñas pidieron a los operadores turísticos que informen sobre las reglas para visitar el cementerio. Se permite colocar banderas sobre las tumbas, pero desplegarlas por encima de la cintura se considera un gesto político y está prohibido.

Las autoridades isleñas renovaron ante los operadores turísticos las indicaciones para quienes visiten el cementerio argentino de Darwin, donde descansan los soldados argentinos muertos en la guerra de 1982. Entre las disposiciones, se permite colocar la bandera sobre las tumbas, pero no desplegarla por encima de la cintura, ya que ese gesto es considerado político.

La Oficina de Turismo de las islas solicitó que guías y conductores comuniquen las normas a los visitantes antes de llegar al predio y durante el recorrido. La difusión fue realizada en nombre de Stanley Growers Limited, empresa a cargo del mantenimiento del lugar.

Qué permiten las reglas para visitar el cementerio de Darwin

El documento, bilingüe y con membrete de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, establece que la bandera argentina puede ubicarse sobre una tumba o una cruz, siempre que no incluya consignas políticas ni inscripciones. Sí se admite que lleve el nombre del soldado o de su unidad.

También se prohíbe fijar placas en las cruces y en el muro del cenotafio, donde están inscriptos los nombres de los 649 argentinos muertos en el conflicto. No se permiten inscripciones sobre las estructuras del cementerio. En cambio, los visitantes pueden recorrer libremente el predio y tomar fotografías.

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El reglamento advierte que quienes incumplan las disposiciones pueden ser retirados del lugar e incluso deportados. El argumento expuesto es que las normas buscan preservar el carácter humanitario del cementerio y evitar que los homenajes se conviertan en manifestaciones políticas.