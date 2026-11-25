Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 3 min de lectura

El fiscal general Rodrigo Cuesta sostuvo que el decreto de Javier Milei que condicionó la vigencia de la ley 27.795 carece de fundamentos acreditados. Ahora, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal deberá decidir si confirma o revoca el fallo.

El fiscal general de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó que debe confirmarse la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, con el que el Gobierno de Javier Milei condicionó la aplicación de la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso.

Cuesta consideró que la norma del Poder Ejecutivo "desconoce y priva de efectos a una ley del Congreso de la Nación" con fundamentos "que no han sido acreditados". Con el dictamen, el tribunal quedó en condiciones de resolver si ratifica la decisión del juez Martín Cormick o si la revoca, como solicitó el Gobierno.

La disputa judicial por la ley de financiamiento universitario

La causa fue iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y 49 universidades nacionales contra el decreto 759/2025. La medida promulgó la ley 27.795, pero supeditó su cumplimiento a la obtención de partidas presupuestarias específicas.

La ley establece que se garantice el sostenimiento actualizado del presupuesto universitario y que los salarios del personal docente y no docente se ajusten según el índice de inflación. También dispone reforzar las becas estudiantiles.

El Congreso aprobó la norma en agosto, pero Milei la vetó. En octubre, el Poder Legislativo insistió con una amplia mayoría y ratificó la ley, por lo que el Ejecutivo debió promulgarla. Sin embargo, el Gobierno no la puso en vigencia hasta que se asignaran las partidas correspondientes. Ante esa situación, las universidades presentaron un amparo y el abogado Pablo Manili solicitó que se declarara inconstitucional el decreto.

Los argumentos del juez y la apelación del Gobierno

Al fallar sobre el planteo, el juez Cormick sostuvo:

"Suspender la aplicación de una Ley entendiendo que se ha omitido precisar con exactitud las fuentes de financiamiento cuando existe un artículo que da pautas sobre la cuestión, deviene irrazonable".

El magistrado también señaló que el Gobierno nacional podía reasignar fondos para cumplir con la ley. Según indicó, la Jefatura de Gabinete hizo ese tipo de modificaciones en seis oportunidades durante el año anterior, cuando regía una prórroga del presupuesto nacional de 2023.

El Poder Ejecutivo apeló el fallo y pidió que se revoque la declaración de inconstitucionalidad. Los abogados del Estado argumentaron que no hubo ilegalidad al solicitarle al Congreso que estableciera las fuentes de financiamiento para las partidas destinadas a las universidades.

Qué sostuvo la Fiscalía sobre el decreto 759/2025

En su dictamen, Cuesta respaldó la objeción a la medida del Gobierno y afirmó:

"El Decreto resulta inconstitucional porque desconoce y priva de efectos a una ley del Congreso de la Nación mediante un procedimiento ajeno al de sanción de las leyes y se funda, además, en extremos jurídicos y fácticos que no han sido acreditados".

La Fiscalía también sostuvo que el Gobierno suspendió la ley ratificada por el Congreso "luego de haber fracasado con el veto".

En otro tramo, el dictamen expresó:

"En lugar de cumplir la ley, intentó por todos los medios su derogación. Ello evidencia, en el caso, una voluntad inequívoca del PEN de obtener, mediante una competencia infraconstitucional, lo que no pudo conseguir a través de la única prerrogativa constitucional con la que cuenta: el veto, procurando así tener la última palabra sobre la aprobación de la lay, en detrimento de las competencias del Congreso al que la Constitución reservó esa función".

La Cámara deberá resolver ahora si confirma o revoca la inconstitucionalidad del decreto. La decisión no será definitiva: el caso podrá llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.