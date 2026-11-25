Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 2 min de lectura

El diplomático Julio Bitelli no retomará sus funciones en la Argentina y volverá solo para hacer la mudanza. La decisión profundiza la tensión entre los gobiernos de Lula y Milei y podría complicar gestiones vinculadas con Vaca Muerta.

Brasil resolvió que Julio Bitelli, su embajador en Buenos Aires, no vuelva a ocupar el cargo. El diplomático regresará a la Argentina únicamente para hacer la mudanza, mientras la representación quedará a cargo de encargados de negocios durante un tiempo más, según confirmó un funcionario brasileño.

"Dimos tiempo para que se calmaran las aguas, pero no podemos quedar esperando para siempre", expresó el funcionario. La decisión profundiza el deterioro de la relación bilateral entre los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei.

Las declaraciones de Quirno agravaron la tensión entre Brasil y Argentina

El malestar brasileño se intensificó después de que el canciller argentino, Pablo Quirno, afirmara en una entrevista que el Gobierno no reconoció la victoria de Lula en el balotaje del 25 de octubre porque fue "una situación dudosa".

Un integrante del gobierno brasileño respondió con ironía: "Toto Caputo transfiriendo el expertise económico y financiero de su equipo a la diplomacia". También sostuvo: "Milei y Quirno fueron buenos jefes de campaña de Lula. Les somos agradecido".

"¿Situación dudosa? Más de 4 millones de votos y una movilización popular impresionante. Y ni hablemos de la fuga (de Flavio Bolsonaro)".

Brasil mantiene la representación diplomática en su nivel mínimo

En agosto, Lula había decidido retirar al embajador y reducir la representación diplomática en la Argentina al nivel de encargado de negocios, el mínimo posible. La medida se produjo en medio de las tensiones por la participación de Milei en la campaña electoral brasileña.

En paralelo, el canciller brasileño, Mauro Vieira, convocó al embajador argentino, Daniel Raimondi, como gesto de protesta por los reiterados cuestionamientos de Milei a Lula, quien busca su reelección.

La salida de Bitelli puede afectar las gestiones por Vaca Muerta

La decisión de retirar definitivamente a Bitelli podría complicar el proyecto para impulsar obras de infraestructura que permitan conectar Vaca Muerta con el corazón industrial de Brasil. El plan avanzaba mediante reuniones con autoridades de Petrobras.

En septiembre de 2024, Bitelli había destacado la buena relación que mantuvo con la entonces canciller Diana Mondino para atravesar las diferencias entre Milei y Lula. Según el diplomático, ese vínculo también se sostuvo durante la gestión de Gerardo Werthein, pero se deterioró con la llegada de Quirno, a quien se le atribuye haber dejado de lado el rol diplomático en favor de la confrontación política.