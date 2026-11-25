La vicepresidenta calificó el reconocimiento como un ataque a la democracia y cuestionó a la Facultad de Ciencias Sociales. El acto está previsto para el 10 de diciembre e incluye la instalación de una escultura.

La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó el homenaje que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará al exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Mario Roberto Santucho. En un mensaje publicado en X, afirmó que el evento «es un ataque contra la democracia misma».

Villarruel sostuvo que Santucho encabezó una de las organizaciones armadas que cometieron más actos terroristas durante la década de 1970 y mencionó acciones del ERP durante gobiernos constitucionales. «Santucho fue el jefe de una de las dos organizaciones armadas que cometieron mayor cantidad de actos terroristas en los 70. Sus atentados se dieron con mayor profusión durante los gobiernos constitucionales de Perón y en el 89 de Alfonsín con su desprendimiento del Movimiento Todos por la Patria», escribió.

Villarruel cuestionó a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA

La vicepresidenta también acusó de mentir a la decana de la facultad, Ana Arias, quien había defendido el homenaje como un reconocimiento a la militancia. Arias había señalado que esta «no implica nunca el atentar contra la democracia y cometer actos terroristas».

«La UBA mancilla su historia homenajeando a Santucho y distorsionando su accionar. Siempre la intención del ERP y Montoneros fue la toma del poder por la fuerza. Reivindicar a uno de sus cabecillas es ensuciar a la universidad pública. Y abofetear a sus víctimas».

La Facultad de Ciencias Sociales prevé realizar el acto el 10 de diciembre, en coincidencia con el Día de la Restauración de la Democracia. La propuesta, impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, fue declarada de «interés institucional» por el Consejo Directivo.

El homenaje a Santucho y las críticas de otros dirigentes

Como parte de la iniciativa, se dispuso instalar una escultura en memoria de Santucho en el patio interno «Indio Solari» de la sede de Constitución. Santucho fue fundador y secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y máximo referente del ERP.

El subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, consideró que el Consejo Superior de la UBA debería suspender el reconocimiento a quien definió como un «terrorista». También se pronunció en contra el vicerrector de la universidad, Emiliano Yacobitti.

Yacobitti sostuvo que Santucho «atentó con las instituciones estatales en el periodo democrático 1973/76» y agregó: «Estoy convencido que la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático».